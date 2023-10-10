Новий гібрид у лавах ЗСУ: бійці ТрО показали гармату КС-19 на базі вантажівки (фото)

Зенітну гармату калібру 100-мм, яку було прийнято на озброєння в 1948 році, було встановлено на шасі автомобіля Tatra. Установка може вести вогонь по повітряних цілях на дистанції до 15 км або по наземних цілях прямою наводкою.

Бійці 241-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ опублікували 10 жовтня фото імпровізованої бойової машини на базі вантажівки Tatra зі встановленою 100-мм зенітною гарматою КС-19, яку прийняли на озброєння в далекому 1948 році. Як зазначили експерти Defence Express, незвичність гібрида в тому, звідки саме опинилися гармати КС-19, які ще влітку цього року використовували саме в буксируваному варіанті.

"Арта, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних Сил України, то жахливий сон окупантів", — написали українські бійці у Facebook.

Експерти припустили, що гармати КС-19 для підрозділу ТрО могли надійти безпосередньо зі складів, де зберігалася зброя для ЗСУ. Інший же варіант — на знімках саме та гармата, яку російські окупанти кинули в Харківській області ще восени 2022 року.

Гармата КС-19 241-ї бригади ТрО Гармата КС-19 241-ї бригади ТрО Гармата КС-19 241-ї бригади ТрО Гармата КС-19 241-ї бригади ТрО Гармата КС-19 241-ї бригади ТрО Гармата КС-19 241-ї бригади ТрО Гармата КС-19 241-ї бригади ТрО Гармата КС-19 241-ї бригади ТрО

При цьому невідомо, яка кількість таких гармат може бути залучено в ТрО. Також відкритим залишається питання — скільки боєприпасів доступно українським бійцям до досить старої гармати. Хоча певна кількість снарядів, припустили оглядачі, могли ще зберігатися на українських складах.

Коротко про гармату КС-19

Зенітна установка КС-19 забезпечувала боротьбу з повітряними цілями, що мали швидкість до 1200 км/год і висоту до 15 км.

Середня скорострільність гармати 14-15 пострілів за хвилину. Причому такої скорострільності вдалося досягти завдяки механізованим операціям, а саме: встановлення детонатора, досилання патрона, закриття затвора, здійснення пострілу, відкриття затвора та екстракція гільзи. Залежно від тривалості ведення вогню змінюється і режим скорострільності:

13 пострілів за 1 м;

45 пострілів за 5 м;

110 пострілів за 60 м;

160 пострілів за 120 м.

100-мм гармата використовує два типи зарядів: О-415 вагою 15,6 кг і НДТ-3 18/1 вагою 5,5 кг, при цьому снаряд має швидкість польоту 900 м/сек.

Що стосується бойового застосування, то за інформацією з відкритих джерел, КС-19 використовували під час воєн у Кореї та В'єтнамі.

Раніше повідомлялося, що російські війська очікують постачання новітніх 120-мм самохідок 2С40 "Флокс". За даними корпорації "Ростех", нова САУ створена на колісному шасі та здатна вести стрільбу в режимі вогневого нальоту.