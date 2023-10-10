Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Війна в Ізраїлі

"У РФ цим вихвалялися": експерт назвав російську зброю, яку отримав ХАМАС (відео)

Анастасiя Андрусяк
Фото: oryxspioenkop.com | Бойовик ХАМАС

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, зброя, яку було помічено у ХАМАС, вже не виглядає зібраною в підпільних цехах. Експерт вважає, що бойовикам допомагає РФ або Іран.

Російська Федерація передала бойовикам ХАМАС свої протитанкові ракетні комплекси "Корнет". Про це сказав головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо" 10 жовтня.

"Те, що з РФ у ХАМАС до інших бойовиків потрапляли такі речі, як протитанкові ракетні комплекси "Корнет" — це всім відомо. Там навіть у РФ цим вихвалялися", — зазначив Олег Катков.

За даними експерта, у розпорядженні ХАМАС також є зброя з Ірану. При цьому він зазначив, що подібне озброєння Тегеран міг отримати від Росії у вигляді готових знарядь або технологій.

Олег Катков вказав на те, що ХАМАС у перший день своєї атаки запустив по Ізраїлю понад 2000 ракет, які не були виготовлені у кустарний спосіб, а є продуктом масового серійного виробництва.

Крім того, терористи показали свої засоби протиповітряної оборони. За словами експерта, ці системи "нестандартні", проте вони вже не мають такого вигляду, наче зібрані в підпільному цеху.

На думку Олега Каткова, таку зброю бойовики не змогли створити без допомоги Ірану або Росії. Він також зазначив, що для використання деяких систем, помічених у терористів, потрібне спеціальне навчання.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, що здійснюються терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль.

Раніше, 9 жовтня, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що в навчанні бойовиків ХАМАС брали участь інструктори з Російської Федерації.