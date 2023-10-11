Головна проблема мобілізації в Україні в невизначеному терміні служби, — юрист

Демобілізація дасть військовослужбовцям додаткові опції виходу, крім смерті та поранення. На думку ЛГБТ-активіста і юриста Бориса Хмелевського, це дасть змогу проводити набір в армію набагато ефективніше.

Більша частина проблем, з якими зіткнувся процес мобілізації в Україні, спричинена невизначеним терміном служби. Таку думку в ефірі подкасту на "Громадському радіо" висловив юрист Борис Хмелевський.

"Мобілізація і демобілізація — це дуже взаємопов'язані речі. На моє глибоке внутрішнє переконання, 90% проблем із мобілізацією, які ми зараз маємо, пов'язані з тим, що в нас немає визначених термінів служби за мобілізацією. Я не уявляю, як можна зараз мобілізувати на службу цивільну людину (тільки якщо вона не мегаідейна) терміном на нескінченність", — заявив Хмелевський.

На думку юриста, для ефективного залучення людей до армії, необхідна демобілізація. Законом має бути визначено якийсь зрозумілий термін служби, по завершенню якого військовослужбовці, що перебувають на фронті від початку повномасштабного вторгнення, а дехто й від часу АТО на Донбасі, мали б можливість демобілізуватися.

"Потрібно дати людям опції виходу. Щось крім смерті, важких поранень і дуже виняткових сімейних обставин. Поки не вирішимо питання з термінами служби, ми не зможемо проводити ефективну мобілізацію", — вважає Хмелевський.

Він також зазначив, що військові практично постійно перебувають у бойових умовах, що вимотує морально і фізично. Триматися дозволяє хіба що ідейність.

На думку Бориса Хмелевського, щоб продовжувати боротьбу з Росією, говорити про демобілізацію потрібно вже зараз, щоб мобілізувати і встигнути підготувати зміну тим, хто вже півтора року перебуває на фронті.

Співведучий подкасту "Сувора догана" Максим Колесніков зазначає, що за наявних умов демобілізація нереальна, бо досвідчені бійці — це надто цінний ресурс, щоб відпустити їх по домівках. На думку Колеснікова, проблему потрібно вирішувати мобілізацією додаткових сил. Це дозволить робити ротації і давати військовослужбовцям відпустки. Причому законодавчо відпустки військовослужбовцям уже збільшили, але реалізувати це на практиці часто неможливо, бо немає заміни.

Колесніков також упевнений, що люди недостатньо проінформовані про службу в армії і не знають своїх прав. Тому необхідна серйозна роз'яснювальна робота, щоб показати, як усе працює.

"У людей, які йдуть в армію, є страхи з приводу того, що буде з їхніми сім'ями; хто подбає про їхніх дітей; що буде, якщо вони отримають інвалідність. Слід показати, що про них подбають, що система працює.", — резюмував Колесніков.

Нагадаємо, соцопитування показало, як українці ставляться до цифровізації військового обліку. Більше половини учасників опитування вважають, що система "Оберіг" поліпшить процес мобілізації, але ще більше респондентів не хочуть, щоб їхні дані потрапили в систему.

Раніше Фокус писав, кого з українців будуть активно призивати в армію. Наразі на фронті не вистачає танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотників, парамедиків і водіїв.