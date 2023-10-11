Удар по селу Гроза: жителі розповіли про трагедію та реакцію РФ на воєнний злочин (фото)

Повідомляють, що більшість загиблих — жінки, які готували їжу на поминки. Поширена думка, що навести ракету на кафе міг один із місцевих жителів.

Унаслідок ракетного удару ЗС РФ по селу Гроза в Харківській області 5 жовтня загинуло понад 50 осіб. Місцеві жителі розповіли журналістам The Times про те, як переживають загибель родичів і друзів.

У матеріалі йдеться, що більшість загиблих — жінки, які готували їжу на поминки українського військового Андрія Козиря.

Жінка на ім'я Любов втратила свою сестру Галину. За словами журналістів, вона знайшла обвуглене тіло родички біля кафе, по якому вдарила ракета. Любов відреагувала на слова представника РФ в ООН Василя Небензі про те, що російська армія вдарила по скупченню "пособників-неонацистів".

"Моя сестра, 62 роки, солдат і нацистка", — саркастично зауважила Любов.

Вона також повела журналістів до будинку загиблої сестри. У сараї показала їм переляканих козу та двох свиней.

"Подивіться на солдатів, які тут ховаються! Вони (росіяни, — ред.) брехуни. Усі ці люди були просто друзями і сусідами, які любили один одного. Пішло серце села, що б'ється. Вони були тими, хто дбав про всіх", — розповіла Любов.

Видання пише, що поширена думка, що навести ракету на кафе міг один із місцевих жителів, який підтримує Росію у війні.

"Але хто міг зробити таке зі своїм сусідом?" — поставив риторичне запитання чоловік на ім'я Анатолій.

Журналісти також поспілкувалися з жінкою Інною. Вона працювала в населеному пункті Шевченкове, що неподалік від Грози. Коли почула вибух, то одразу вирушила додому, щоб з'ясувати, що сталося.

"Це була пекельна сцена", — сказала вона журналістам.

Повідомляють, що Інна втратила хрещеного батька Валерія і членів його сім'ї: дружину Ірину, сина Толю і невістку Ольгу.

Нагадаємо, що постійний представник Російської Федерації в Раді безпеки ООН Василь Небензя заявив, що майже всі загиблі внаслідок російського удару по селу Гроза нібито були чоловіками призовного віку.

"Зрозуміло, у них (у похоронах, — ред.) брало участь безліч його подільників неонацистів. Невипадково на знімках, опублікованих у соцмережах, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку", — сказав представник РФ у Радбезі ООН.