Удар по селу Гроза: Небезня заявив про нібито знищення "неонацистів" (відео)

Представник РФ в ООН Василь Небензя сказав, що майже всі загиблі внаслідок російського удару по селу Гроза нібито були чоловіками призовного віку.

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Постійний представник Російської Федерації в Раді безпеки ООН Василь Небензя стверджує, що 5 жовтня Збройні сили РФ вдарили не по мирних жителях села Гроза в Харківській області, а по "неонацистах". Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН 9 жовтня.

За словами Василя Небезні, у кафе, по якому росіяни завдали ракетного удару, нібито проходив похорон "одного з високопоставлених українських націоналістів".

"Зрозуміло, в них брало участь безліч його подільників неонацистів. Невипадково на знімках, опублікованих у соцмережах, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку", — сказав представник РФ у Радбезі ООН.

Василь Небезня також сказав, що російські війська нібито не завдають ударів по цивільних об'єктах і не ціляться по мирних жителях.

Василь Небезня висловився про удар ЗС РФ по селу Гроза

Удар по селу Гроза: що відомо

Нагадаємо, 5 жовтня російські військові завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Під удар потрапило кафе, у якому проходили поминки. Унаслідок удару загинули 52 людини.

ЗМІ з'ясували, що місцеві жителі поминали військового Андрія Козиря, який разом із сином повернувся з Польщі в перші дні війни. Він загинув у 2022 році після трьох діб на фронті та був похований на Дніпропетровщині. Після деокупації села Гроза, родина Андрія вирішила перепоховати його.

Представник обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що для цього удару російська армія використала цінну ракету. На його думку, росіяни могли завдати удару по кафе, думаючи, що там перебувають військові, проте там були тільки цивільні люди, переважно — жінки.