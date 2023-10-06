Удар був дуже точний: ЗС РФ могли атакувати Грозу, думаючи, що там військові, — прокуратура

За словами спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, можна припустити, що ракету навів хтось із місцевих жителів.

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Росіяни могли завдати удару по кафе в селі Гроза Харківської області, думаючи, що там перебувають військові. Про це повідомив представник обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, для цього удару російська армія використала цінну ракету.

"Удар був дуже точний, використовувалася дуже точна і дорога ракета, яких небагато в Росії", — сказав він.

Чубенко зазначив, що мотиви удару невідомі. Однак можна припустити, що ракету навів хтось із місцевих жителів. Росіяни вважали, що на поминках загиблого військового будуть інші військові, але там були тільки цивільні люди. Здебільшого — жінки.

Представник прокуратури заявив, що, ймовірно, мотивом удару було саме бажання росіян убити українських військових.

Дмитро Чубенко про удар ЗС РФ по Грозі (дивтроеть з 08:13)

Нагадаємо, що вранці 6 жовтня стало відомо, що кількість жертв обстрілу села Гроза зросла. Російські військові могли завдати ракетного удару з Воронезької області. Ворог застосував ракету "Іскандер-М". Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що кількість загиблих зросла до 52 осіб.

Крім того, ЗМІ розповіли про бійця Андрія Козира, на поминках якого загинула вся родина. Як дізналися журналісти, Андрій Козир разом із сином повернувся з-за кордону в перші дні війни. Він загинув у 2022 році після трьох діб на фронті. У 2023 році росіяни вбили всю його родину під час поминок.