Мобілізація в Україні: які існують повістки та де їх можуть вручити

Усі чоловіки віком від 18 до 60 років забов'язані оновлювати свої дані в ТЦК та СП. Це стосується й тих, хто має право на відстрочку від призову від мобілізації.

Військовозобов'язані чоловіки віком 18 – 60 років в Україні під час мобілізації та воєнного стану можуть отримати повістки практично всюди. Про це в ефірі телемарафону повідомив Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Він зазначив, що українці повинні оновлювати свої дані в ТЦК та СП. Це стосується й тих, хто українців, які мають право на відстрочку від призову. Законодавство регулює питання, де вручають повістки.

"Це може бути у парку, на вулиці чи на блокпості", – пояснив він.

Фітьо зазначив, що військовослужбовці ТЦК та СП можуть вручати повістки. Це стосується й роботодавців, представників органів місцевого самоврядування, керівників організацій та підприємств, незалежно від форми власності. Також це дозволено робити представникам ЖЕК та ОСББ. Фітьо наголосив, що повістка має бути вручена військовозобов'язаному громадянину особисто.

Підполковник назвав дезінформацією повідомлення про те, що мобілізація 2023 року передбачає відправку військовозобов'язаних нібито одразу на фронт після вручення їм першої повістки. У ТЦК, з його слів, встановлюють стан здоров'я, призовника, його сімейний стан, професію, фах.

Лише за потреби, якщо фах та рівень здоров'я дозволяють, особу відправляють до навчального центру. Якщо військовозобов'язаний відмовляється брати першу повістку, то він підпадає під адміністративну відповідальність. У разі відсутності по мобілізаційному розпорядженню порушник підпадає вже під кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, 11 жовтня юрист Борис Хмелевський назвав головні проблеми мобілізації в Україні. З його слів, невизначений термін служби на заваді ефективному процесу.