Винні у загибелі 53 людей: знайшли зрадників, які навели "Іскандер" на село Гроза на Харківщині

ВІбивству односельчан посприяли два місцеві жителі — брати, які працювали на окупнатів. Від початку жовтня вони почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у їхньому селі.

СБУ встановила особи зрадників, які навели на село Гроза на Харківщині російську ракету "Іскандер", яка вбила 53 людей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисників встановили по "гарячих слідах". Ними виявились двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.

Брати отримали посади у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Там одного з них призначили "водієм конвойної групи", іншого — "інспектором дорожньо-патрульної служби".

Перед звільненням від окупантів Харківщини обоє братів втекли з родинами до Росії, і звідти продовжували спілкуватися з місцевими і під виглядом дружніх розмов випитувати в них інформацію про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.

Так у жовтні вони дізналися про перепоховання українського захисника. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці — їхні знайомі з села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію.

"Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості окупанти використали для здійснення прицільного удару по селу із застосуванням ОТРК "Іскандер М", — повідомили в СБУ.

Внаслідок ворожої ракетної атаки загинули 53 мирних жителі, серед них — малолітня дитина.

Фігурантам заочно повідомлено про підозру за статтею за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 ККУ. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Ракетний удар РФ по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. У момент удару в закладі відбувався поминальний обід за загиблим на фронті військовослужбовцем Андрієм Козирем.

10 жовтня начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що кількість жертв збільшилася до 53, криміналісти їх ідентифікували. Проте ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Через російський ракетний удар по селу Гроза Харківської області шестеро дітей залишилося сиротами, ще п'ятеро — напівсиротами.