Пентагон не знає, де знаходиться "зайва зброя" США і в якому вона стані

Американські військові заявили, що хотіли б позбутися накопиченої роками зброї. А в Держдепі зазначили, що надлишкове озброєння може бути запропоновано одержувачам за зниженою ціною або безкоштовно за принципом "як є".

У США на зберіганні перебуває велика кількість надлишкової зброї, проте армійці не знають точної її кількості та в якому стані вона перебуває. Тепер, у зв'язку з ескалацією на Близькому Сході і триваючою війною в Україні, Пентагон наполягає на створенні оновленої бази даних зброї, що зберігається. Про це 10 жовтня повідомили оглядачі Defence One.

"Іноді ми не знаємо, де знаходиться все наше надлишкове обладнання. У нас його багато, і воно накопичувалося протягом тривалого часу", — заявив заступник міністра армії США Гейб Камарільо.

У Пентагоні вважають, що на тлі збільшеного попиту з боку союзників і партнерів США, керівництво армії має намір оновити інформацію про накопичене озброєння, якого можна позбутися.

За словами начальника штабу сухопутних військ генерала Ренді Джорджа, деякі зразки вже не потрібні американським військам, тому деякого обладнання армійці хочуть позбутися.

"Ми позбуваємося зайвого обладнання вже зараз", — сказав Джордж.

У зв'язку з цим оглядачі зазначили, що Збройні сили США вже активно працюють над тим, щоб відправити надлишки оборонної продукції союзникам, які її потребують. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Пентагон прискореними темпами постачає їй зброю, хоча майбутнє такої допомоги перебуває в підвішеному стані через ситуацію в Конгресі.

Крім того, військової підтримки потребує і Тайвань, а нині до нього приєднався й Ізраїль, якому Білий дім пообіцяв допомогти у війні проти палестинських терористів.

"Це надлишкове обладнання може бути запропоновано за зниженою ціною або безоплатно відповідним іноземним одержувачам за принципом "як є" на підтримку національної безпеки та зовнішньополітичних цілей США", — йдеться в інформаційному бюлетені Державного департаменту США.

Однак, за словами Камарільо, армії необхідна повніша інформація про те, що знаходиться в цих надлишкових запасах. Але на цьому шляху існують складнощі через різноманітність видів озброєння.

"Я думаю, що складність для армії, зокрема, полягає в тому, що в її інвентарному списку дуже багато різних видів озброєнь. Тому дуже важко визначити і відстежити кожен із цих предметів", — наголосив директор Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки, підрозділу Пентагону Джеймс Хурш.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір запросити у Конгресу схвалення нових пакетів військової допомоги Україні та Ізраїлю. За словами радника з національної безпеки Джейка Саллівана, Сполучені Штати мають достатній ресурс, щоб надавати підтримку і українській, і ізраїльській стороні.