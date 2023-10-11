Попри ордер на арешт: Путін вирушить у перше закордонне турне, — ЗМІ

Голова Кремля рідко відвідує інші країни після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ні Киргизстан, ні Китай, куди збирається поїхати російський лідер, не визнають юрисдикції МКС.

На 12 жовтня заплановано візит президента РФ Володимира Путіна до Киргизстану — його першу закордонну поїздку після виписаного Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт. Про це повідомляє Sky News.

Голова Кремля рідко відвідує інші країни після початку повномасштабного вторгнення в Україну і відтоді, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у березні виписав ордер на його арешт через підозру в незаконній депортації сотень українських дітей.

Кремль, своєю чергою, відкидає ці звинувачення.

Це буде перша поїздка російського лідера за кордон після видачі ордера МКС.

"На запрошення президента Киргизької Республіки Садира Жапарова 12 жовтня поточного року президент Російської Федерації Володимир Путін здійснить офіційний візит до країни", — наголошується в публікації адміністрації президента КР.

У травні під час переговорів із Жапаровим Путін дав згоду відвідати Киргизстан, проте офіційного підтвердження з Кремля щодо візиту російського президента не було.

Наступного тижня очікується і поїздка Путіна до Китаю. У Пекіні відбудеться третій форум "Пояс і шлях".

Ні Киргизстан, ні Китай не визнають юрисдикції МКС, який від самого початку створювали для переслідування військових злочинців.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, Путін не проведе мобілізацію, а війська РФ зосередяться на обороні.

Також повідомлялося, що Кремль вирішив "заморозити фронт" до березня 2024 року, коли відбудуться вибори президента.