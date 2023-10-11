Маск відреагував на напад ХАМАСу на Ізраїль та спрогнозував "громадянську війну" в Європі

Захід наче відмовився від розумної імміграційної політики, а війна в Ізраїлі, на думку мільярдера Ілона Маска, здатна спровокувати ще більшу кризу.

Бізнесмен та засновник Space X Ілон Маск припустив, що у разі, якщо війна Ізраїлю проти ХАМАСу буде тривалою, варто готуватися до "громадянської війни" в Європі. Саме так він відреагував на коментар до допису Костянтина Кісіна, британського політичного оглядача, у cоцмережі Х.

Письменник оцінював відсутність реакції країн Заходу на дії терористів у Ізраїлі. Кісін висловив припущення, що така ситуація здатна спровокувати нову хвилю еміграції до західних держав.

Політичний оглядач звернув увагу на те, що Захід відмовився від розумної імміграційної політики, коли з культурними цінностями відповідають критеріям.

"Натомість ми відкриваємо кордон для будь-кого, хто бажає сісти на човен", – пояснив він.

Маск у відповідь написав, що з урахуванням теперішніх тенденцій, Європі у перспективі може загрожувати громадянська війна. Пояснювати свою думку він не став.

"Якщо поточні тенденції збережуться, громадянська війна в Європі неминуча" – заявив у коментарі Маск.

Війна в Ізраїлі — хронологія подій

Бойовики угруповання ХАМАС 7 жовтня завдали ракетних ударів по ізраїльській території та почали наземне вторгнення. Армія оборони Ізраїлю оголосила воєнний стан та розпочала операцію "Залізні мечі".

ЦАХАЛ вже 9 жовтня підтвердив, що повністю вдалося повернути контроль над усією територією держави, яку раніше захопили бойовики ХАМАС. Ізраїль також мобілізував 300 тисяч резервістів для участі у війні.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад ХАМАСу відвертає увагу світу від війни Росії проти України. Варшава має намір дивитись на війну в Ізраїлі з погляду власних інтересів. Керівник Польщі порадив Європейському Союзу готуватися до нової хвилі міграції.