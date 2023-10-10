Проблем виїзду з Ізраїлю немає, евакуюватися мають ті, хто живуть біля Сектора Гази — посол України (відео)

Проблеми виїзду з країни немає, запевнив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, але через ажіотаж квиток коштує 800 доларів.

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Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що немає нагальної потреби в евакуації громадян України з території Ізраїлю, окрім районів, які наближені до Сектору Гази. Про це він сказав 10 жовтня в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Посольство працює в штатному режимі. На жаль, деякі іноземні авіакомпанії скасували рейси, але аеропорт теж працює в штатному режимі. Посольство опікується найбільш вразливими верствами населення. Це громадяни України, які перебували в Ізраїлі на лікуванні, з дітьми. Ті, хто приїхав тимчасово й залишився без квитка і можливості повернутися додому. Це наш пріоритет", — підкреслив Корнійчук.

Проте ажіотаж з виїздом, який виник внаслідок нападу на Ізраїль, значно підвищив ціну на авіаквиток — вона стрибнула майже до 800 доларів. Однак український посол ще раз підкреслив, що тим українцям, які перебувають у центральних і північних районах Ізраїлю, ніщо не загрожує. І хоча на півночі країни стягнуто війська ЦАХАЛу, проте американський флот, що підійшов до узбережжя Ізраїлю, вже допоміг Лівану, на думку дипломата, прийняти рішення.

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Гострою залишається проблема у самому Секторі Гази, зазначив Корнійчук, де українців налічується значна кількість, переважно жінки з дітьми.

"Ми вже маємо досвід ефективної евакуації навесні 2001 року через Єгипет і зараз повторюємо такий сценарій. Там працює ініціативна група наших громадян. Ці люди самоорганізуються, а ми їм допомагаємо виїхати до пункту пропуску на кордоні з Єгиптом. Надалі ними опікуються наші колеги з посольства України в Єгипті", — пояснив Корнійчук.

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Проте він зазначив, що дуже важливо прискорити евакуацію, поки не розпочалася наземна операція, бо потім проблем буде набагато більше. І закликав дотримуватися спокою і уважно слухати інформацію від служби тилу Ізраїлю, яка відповідає за співпрацю з цивільними.

"Але насправді проблем вильоту із Ізраїлю немає. Найдешевший шлях — це на Кіпр. Полетіти в Європу також можна, але ціни піднялися. Саме через ажіотаж середня ціна квитка становить близько 800 доларів. Ми створили чат, де можна зареєструватися, і ми намагатимемось адресно допомогти кожному", — зауважив Корнійчук.

Що відомо про українців в Ізраїлі

Після нападу ХАМАС на Ізраїль посольство України створило оперативний штаб для допомоги українцям, які опинилися у країні. Причому, як зазначив посол Корнійчук, наші дипломати отримають звернення від українців як із ізраїльського, так і палестинського боку.

Увечері суботи, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України.

Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Водночас у Секторі Гази зараз перебувало до 200 громадян України.

Вже 8 жовтня стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживали заходів для репатріації їхніх тіл.

Днем пізніше з ізраїльського міста Сдерот було евакуйовано українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалось розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали із Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. Бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з боку Сектора Гази. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Сили оборони країни стягують артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари.

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив сотні цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії підкреслює, що це був тільки початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Учора прем'єр-міністр Нетаньягу сказав, що Ізраїль вступає в довгу війну, її перша фаза добігає до завершення. Водночас Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні із Сектором Гази.

Також стало відомо про повітряну тривогу, оголошену на півночі Ізраїлю — на кордоні з Ліваном. З'ясувалося, що з того боку кордону здійснили два мінометні постріли, причому один зі снарядів навіть не долетів. Сили ЦАХАЛу застосували авіацію.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.