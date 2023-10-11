"Вперше з 2006 року": для атаки по ХАМАС Ізраїль використав РСЗВ M270 MLRS (відео)

ЦАХАЛ завдав удари по ХАМАС далекобійними високоточними реактивними снарядами. 334-а дивізія "Гром" 282-ї бригади знищила один з об'єктів бойовиків.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) задіяла проти ісламських бойовиків ХАМАС реактивний ракетний комплекс, який не використовувала з 2006 року. Про це повідомило видання "Детали".

"Вперше з 2006 року Армія оборони Ізраїлю задіяла проти ворога комплекс залпового ракетного вогню. 334-а дивізія "Гром" 282-ї бригади застосувала його для знищення одного з об'єктів терористів", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що удари по бойовиках ХАМАС було завдано далекобійними високоточними реактивними снарядами.

РСЗВ, який використали проти ХАМАС: що відомо

Американська мобільна установка M270 MLRS на базі БТР "Бредлі" перебуває на озброєнні артилерійських військ Ізраїлю з 1994 року. Також у її розробці брали участь Німеччина, Франція та Велика Британія. РСЗВ може оснащуватися різними видами ракет, зокрема й касетними боєприпасами.

Вперше РСЗВ було представлено назагал в Ізраїлі у 2004 році, тоді як у 2006 році комплекси знищили десятки "Катюш" "Хезболли".

Крім цього, комплекс РСЗВ складається з бойової машини, яка суміщає пускову установку та заряджальну машину, боєкомплекту транспортної машини М985 для підвезення боєприпасів, системи зв'язку та управління. Основними частинами бойової машини М270 є шасі та артилерійська частина. Зокрема, артилерійська частина змонтована на модифікованому подовженому гусеничному шасі бойової машини піхоти БМП М2 "Бредлі", у результаті чого вона має можливість рухати по перетятій місцевості.

M270 MLRS Фото: Вiкiпедiя

ХАМАС атакували ЦАХАЛ: що відомо

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Гази, було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого ХАМАС почав наземне вторгнення до країни. 8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. У дію ввели "пункт 40 Алеф", який не застосовували 50 років.

Нагадаємо, вночі 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 70 об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовувала терористична організація "Ісламський джихад".