"Перша партія бойових літаків": Данія зможе передати Україні F-16 на початку наступного року

За словами глави Міноборони Данії Троельса Лунда Поульсена, для навчання українських пілотів потрібен певний час.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про плани відправки перших винищувачів F-16 в Україну на початку 2024 року. Про це повідомляє видання BBN.

"Ми очікуємо, що в березні або квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків", — сказав чиновник.

Водночас очільник Міністерства оборони Данії наголосив, що необхідно врахувати, що навчання українських пілотів потребуватиме певного часу.

"Нам належить виконати велику роботу, щоб українці могли їх експлуатувати", — заявив Поульсен.

Нагадаємо, що західні експерти детально розповіли про застосування F-16 в Україні. Фактично першим завданням винищувачів F-16 буде перехоплення крилатих ракет противника, якими ЗС РФ обстрілюють українські об'єкти в тилу. Потім перед літаками стане складніше завдання — нейтралізація російських ЗРК.

Оглядачі пишуть, що ані українська сторона, ані російська не мають переваги в повітрі над полем бою, а засоби ППО і, зокрема, зенітно-ракетні комплекси забезпечують контроль над повітряним простором здебільшого для обох сторін.

Також 4 жовтня український льотчик розповів про перехід з МіГ-29 на F-16. Офіцер із позивним "Мунфіш" заявив, що МіГ-29 на тлі F-16 виглядає літаком минулого тисячоліття, особливо в питанні авіоніки.

"Перше, що впадає в око, особливо щодо авіоніки, то, звісно, МіГ-29 у цьому сенсі з минулого тисячоліття, і це дуже впадає в око. Наявність багатофункціональних дисплеїв, наявність обладнання для роботи з бортовим комп'ютером, яка є дуже вимогливою частиною роботи пілота взагалі", — заявив він.