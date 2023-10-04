"Не чарівна зброя": західні експерти детально розповіли про застосування F-16 в Україні

Фактично першим завданням винищувачів F-16 буде перехоплення крилатих ракет противника, якими ЗС РФ обстрілюють українські об'єкти в тилу. Потім перед літаками стане складніше завдання — нейтралізація російських ЗРК.

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Україна очікує постачання винищувачів F-16 і вже навчає своїх льотчиків експлуатувати ці машини. На думку західних військових експертів, ці літаки не будуть "чарівною зброєю", яка повністю змінить перебіг російсько-української війни, але вони можуть виконувати такі бойові завдання, які принесуть російським силам масу серйозних проблем. Про те, як F-16 можуть "насолити" російським окупантам докладно йдеться в матеріалі Defence News.

Оглядачі пишуть, що ані українська сторона, ані російська не мають переваги в повітрі над полем бою, а засоби ППО і, зокрема, зенітно-ракетні комплекси забезпечують контроль над повітряним простором здебільшого для обох сторін.

Однак територія України занадто велика, щоб ЗРК могли її покрити, оскільки більшість із них вимагають прямої видимості, що обмежує максимальну дальність стрільби на малих висотах. Таким чином, у таких умовах зростає роль швидкісних багатофункціональних винищувачів, і якраз F-16 у цьому сенсі добре підходить.

Бойові завдання для F-16 у поточних обставинах

Першою роллю винищувача, найімовірніше, стане підтримка ППО шляхом перехоплення крилатих ракет. З огляду на динаміку нанесення росіянами ракетних ударів, потрібна невелика кількість літаків.

Далі в пріоритеті удари по тилових об'єктах з використанням ракет Storm Shadow і SCALP-EG, які вже довели свою ефективність. Однак ці боєприпаси дефіцитні, і F-16 забезпечать лише додатковий потенціал, якщо тільки Україна не отримає більшу кількість ракет класу "повітря-земля".

Важливо

Можливості РФ будуть обмежені: експерт назвав переваги для ЗСУ після постачань F-16

Наступним завданням стане придушення російських ЗРК — завдання складніше, ніж нанесення ударів у режимі очікування. F-16 добре підходять для роботи з ракетами AGM-88, які поставляються Україні для придушення передових російських ЗРК. А оскільки російські комплекси коштують дорого, навряд чи вони будуть швидко замінені.

Ракета AGM-88

"Ураження цих систем є критично важливою для України з погляду досягнення переваги в повітрі, підвищуючи при цьому живучість своїх безпілотників і наземних військ", — підкреслили експерти.

Також оглядачі зазначили, що в міру збільшення кількості одиниць бойової авіації у ЗСУ, ефективність бойового застосування F-16 підвищуватиметься. Крім того, ці машини зможуть поборотися і проти російської авіації в повітрі, але тут виникає питання, чи захочуть росіяни перемикнути свої засоби ППО на боротьбу з літаками, чи комплекси й надалі будуть переважно бити по наземних цілях України.

Складнощі застосування F-16

Західні експерти вважають, що Україні доведеться вирішити масу питань, пов'язаних із навчанням льотчиків, технічним обслуговуванням і створенням необхідної інфраструктури для F-16. На створення останньої йдуть роки, і навряд чи вона буде повністю розгорнута в період конфлікту. Але навіть при вирішенні більшості цих проблем ці винищувачі навряд чи виграють війну, але підвищать ймовірність успіху українських військ.

Арсенал озброєння F-16 Фото: keymilitary.com

"Тільки наземні перемоги та неприйнятні втрати Росії змусять Путіна піти на переговори. Найважливішою підтримкою для України, як і раніше, є артилерія, медичне обладнання, піхотне озброєння, наземна техніка і безпілотники", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, український льотчик із позивним "Мунфіш" поділився враженнями від навчання на F-16. За його словами, порівняно з цими літаками МіГ-29 виглядає літаком минулого тисячоліття, особливо в питанні авіоніки.