Можливості РФ будуть обмежені: експерт назвав переваги для ЗСУ після поставок F-16

За словами полковника запасу Романа Свiтана, щойно західна авіація перетне кордон з Україною, противник втратить одразу кілька способів свого терору. Вони не зможуть близько підійти до лінії фронту.

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Щойно західні країни відправлять Україні західні винищувачі F-16, ЗСУ одразу ж отримають перевагу в повітрі. Крім того, можливості РФ будуть обмежені. Про це заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі телеканалу "Еспресо" 29 вересня.

За його словами, противник більше не зможе атакувати мирні міста України КАБами, щойно бойова авіація Заходу перетне кордон з Україною. ЗСУ отримають більше можливостей для свого контрнаступу.

"Найстаріші модифікації F-16, у них базова модифікація з дальністю десь 100-120 км і ракета АІМ-120, яку використовують у NASAMS, які у нас є, вони, щоправда, 40 км, але на літаку F-16 вони можуть іти 100-120 км. Тому російські літаки не зможуть підійти до лінії фронту, ми їм просто не дамо підійти і скинути", — заявив Роман Світан.

Окремо було зазначено, що одразу після цього авіабомби понад 70 кілометрів не полетять, хоч би якого високого їх не піднімали. Пов'язано це із законами аеродинаміки, які не дадуть цього зробити противнику. Відповідно, їхні плани будуть провалені.

"Тому з появою F-16 це все припиниться однозначно, це і буде те завоювання переваги в повітрі. У нас воно вийде, тому що ми зможемо знищувати системи С-400 російські. Найкрутіша система в росіян — це С-400. Це добре пофарбована С-300, як виявилося", — додав Роман Світан.

Раніше Фокус писав, яким чином літаки F-16 зможуть змінити хід російсько-української війни і які труднощі можуть виникнути під час їхньої передачі. Крім цього, кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський розповів про блоки і букви в назвах різних версій літака, зокрема він пояснив, яку версію літака F-16 отримає Україна.