Убив 21 військового ЗСУ: СБУ повідомила про підозру ворожому снайперу (відео)

За даними слідства, затриманим виявився житель Донецька, який тимчасово перебував під окупацією і працював комірником у місцевому автомагазині. У 2015 році він приєднався до так званої "народної міліції ДНР".

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті. Фігурант входив до складу ворожого підрозділу снайперів, який обстрілював позиції українських військ у районі Донецька. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що під час активних бойових операцій на фронті, окупант позбавив життя щонайменше 21 військовослужбовця Збройних Сил України.

Українські захисники захопили його в полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району Донецької області.

Згідно з результатами розслідування, затриманим виявився мешканець Донецька, який тимчасово перебував під окупацією, і працював комірником у місцевому автомагазині. У 2015 році він приєднався до так званої "народної міліції ДНР".

Там він отримав позивний "Местный" і пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецпризначенців із країни-агресора.

Після проходження тренувань на полігонах, він був призваний до складу "окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади", яка перебувала під командуванням 1-го армійського корпусу Російської Федерації.

У лавах ворожого підрозділу виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України. При вбивствах українців зрадник щомісяця отримував від окупантів "зарплату" в рублях.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Разом із російськими загарбниками він брав безпосередню участь у бойових зіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків і Мар'їнки. У грудні 2022 року підрозділ ворожого снайпера отримав від гауляйтера Пушиліна так званий "орден республіки" за участь у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Розслідування проводилося за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Нагадуємо, СБУ встановили прізвища 11 російських високопосадовців, причетних до вчинення диверсій на території України та ЄС. Серед їхніх злочинів — підрив складу боєприпасів у Чехії. Також вставили особу "кадировця", який катував українських військових. Злочинець діяв на території тимчасово окупованої частини Запорізької області: знущався над полоненими бійцями ЗСУ та вимагав гроші в родичів.