Інтегрували в нову ППО: стало відомо, для чого США передають Україні ракети AIM-9М

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ракети класу "повітря-повітря" інтегрували в новий комплекс ППО. Sidewinder могли інтегрувати саме в нього.

Під час засідання контактної групи "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін анонсував новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M. Про це повідомляє Міноборони США.

Україна отримає черговий пакет військової допомоги на 200 млн доларів. До нього увійдуть снаряди для БПЛА, протитанкові ракетні комплекси, обладнання для боротьби з БПЛА, а також ракети AIM-9M. Це вже не перше постачання боєприпасів для України, проте до цього було невідомо, куди інтегрували AIM-9M

Ракета AIM-9M

На засіданні Ллойд Остін заявив, що ракети AIM-9M призначена для української системи ППО. Найближчим часом цей неназваний комплекс передадуть Києву. Відтак припущення про те, що ракету інтегрували в радянські винищувачі Повітряних сил не підтвердилось, пишуть в Defense Express.

Інтеграція авіаракет у комплекси ППО — не новина для США, продовжують експерти. Ракета AIM-9 входить у ЗРК NASAMS у версії AIM-9X Block II та у ЗРК MIM-72 Chaparral. Останній був прийнятий на озброєння США у 1969 році. Там використовують ракету AIM-9D. Для інтеграції системи треба було змінити й облегшити конструкцію. Комплекс Chaparral міг збивати цілі в радіусі 5 км на висоті до 4 км. Ракета AIM-9M має більшу дальність роботи головки самонаведення.

Проте у виданні пишуть, що навряд США відновлюють комплекси Chapparal Україні. Ймовірно мова йде про спільне озброєння, над яким працює Київ та Вашингтон. Можливо, на імпровізовану пускову інтегрують ракети, як це було з Великою Британією.

Нагадаємо, у вересні США вперше замовили для України ракети Sidewinder.

26 травня Канада анонсувала постачання Україні ракет Sidewinder.