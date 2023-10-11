"Заженуть у кут": Ізраїлю може загрожувати війна на п'ять фронтів, — аналітики (карта)

За даними експертів, Іран і його союзники зробили проблему палестинців опорою своєї ідеології і тому не можуть просто залишатися осторонь.

Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляють експерти близькосхідного центру Le Beck у Бахрейні, передає BILD.

"Ми маємо справу з дуже тривалим конфліктом, який дає безліч відправних точок для ширшої ескалації. Іран і його союзники зробили проблему палестинців опорою своєї ідеології і тому не можуть просто залишатися осторонь. Повідомлялося про напади з Лівану. Атаки з Сирії чи навіть Іраку та Ємену не слід списувати з рахунків. Ізраїль (вірить він у це чи ні) утримується від звинувачень Ірану, знаючи, що це ще більше зажене його в кут і призведе до багатосторонньої війни", — кажуть експерти.

На їхню думку, Іран уже продемонстрував, що може почати війну на кілька фронтів. Але оскільки Ізраїль відмовляється від прямих звинувачень Тегерана, то поки що війна на кілька фронтів малоймовірна.

Ізраїлю може загрожувати війна на п'ять фронтів

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Газа, було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого ХАМАС почав наземне вторгнення в країну. 8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. У дію ввели "пункт 40 Алеф", який не застосовували 50 років.

Нагадаємо, вночі 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 70 об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовувала терористична організація "Ісламський джихад".