ЗС РФ скинули вибухівку на ритуальний транспорт у Херсонській області: є поранені (фото)

Російські окупанти атакували кладовище в селищі міського типу Кіндійка за допомогою безпілотника.

У середу, 11 жовтня, Збройні сили Російської Федерації скинули вибухівку з безпілотного літального апарата на кладовище в Херсонській області. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура в Telegram.

У відомстві заявили, що окупанти прицільно атакували ритуальний транспорт, унаслідок чого постраждали троє працівників ритуальної служби, одну людину госпіталізовано.

Під процесуальним керівництвом Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори взаємодіють зі слідчими поліції для документування воєнних злочинів Росії.

Місце удару по ритуальному транспорту в Херсонській області Фото: Херсонська обласна прокуратура

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що кладовище, на яке ЗС РФ скинули з дрона вибухівку, розташоване в селищі міського типу Кіндійка.

Чиновник підтвердив, що внаслідок атаки постраждали троє людей і опублікував фото знищеного ритуального транспорту.

ЗС РФ знищили ритуальний транспорт Фото: Роман Мрочко/Facebook ЗС РФ знищили ритуальний транспорт Фото: Роман Мрочко/Facebook

Нагадаємо, 9 жовтня ЗС РФ атакували Херсон. Під час служби віряни в Херсоні прикривали одне одного власними тілами, оскільки росіяни в цей момент завдавали ударів по локації. Біля церкви розірвалися кілька снарядів, дві жінки отримали поранення.

Раніше, 5 жовтня, ЗС РФ вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по кафе в селі Гроза, розташованому в Куп'янському районі Харківської області за 30 км від лінії фронту. Відомо про 52 загиблих.