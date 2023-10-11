Про паритет ще не йдеться: у ВМС розказали про сили окупантів на Чорному морі

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, Чорноморський флот розосередили між Новоросійськом та Феодосією. В Севастополі ворог вже не може почувати себе в безпеці, але про зміну балансу ще зарано казати.

Російські війська перевели частину сил з окупованого Севастополя. Проте наразі про паритет сил не йдеться. Про це в інтервʼю для LIGA.net заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Чорноморський флот РФ залишається досить великою силою на Чорному морі. Окупанти змінили тактику після ударів України й зараз використовують майже тільки носії ракет "Калібр". Усього у РФ є понад 30 бойових кораблів, якщо не рахувати катери та допоміжний флот.

"Чорноморський флот РФ розосередили між Новоросійськом та Феодосією. У Севастополі вони не почувають себе у безпеці. Севастополь залишається основною базою ЧФ РФ у Чорному морі. Завантаження "Калібрів" вони можуть робити тільки на цій базі. Відповідно, вона використовуватиметься і надалі – у них немає вибору. Вони просто там перебувають менше, ніж раніше", – заявив Плетенчук.

Окрім цього він додав, що баланс сил ще не змінився не на користь РФ. Говорити про "вичавлювання" Чорноморського флоту можна буде тільки після звільнення Криму від російської окупації. При цьому Україна завдає ударів по російських обʼєктах: ураження штабів, пунктів управління, комплексах ППО та місцях стоянки кораблів.

"Все це відбувається в межах загального плану", — заявив речник ВІйськово-морських сил.

Нагадаємо, 5 жовтня росЗМІ написали, що РФ готує базу Чорноморського флоту в окупованій Абхазії.

9 жовтня мер Мелітополя заявив, що РФ будує залізницю до Криму через Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.