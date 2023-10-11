Мобілізація в Україні: з якими хворобами зараз не беруть до армії (список)

Розумова відсталість, шизофренія, відсутність кінцівки та ще низка хвороб є підставами, з якими людина не підлягає мобілізації.

Згідно з новими змінами від Міністерства оборони України до Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ, тепер від мобілізації не звільняються чоловіки з цілою низкою хвороб. Втім, є захворювння, з якими служити в армії все ж не можна. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Відомо, що через повномасштабне вторгнення Росії, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Але бувають деякі виключення.

Так, раніше за станом здоров'я деякі особи не підлягали мобілізація, але тепер перелік таких хвороб скоротився.

Хто визначає придатність до військової служби

У повідомленні зазначають, що проходження медичної комісії є обов’язковою умовою для всіх військовозобов’язаних. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає за станом здоров’я придатність до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, встановлює причини захворювань та травм (поранень, контузій, каліцтв).

Чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу, вирішує лише ВЛК.

Відправлення на повторне проходження ВЛК може бути в тому випадку якщо попередній висновок завершився, і тоді для актуалізації даних можуть направити на ВЛК.

Також призовники можуть на власний розсуд надавати ВЛК додаткові документи про стан їх стан здоров'я.

Хвороби, з якими раніше не призивали до армії: перелік

Від мобілізації та військової служби звільнялися особи, які мають важкі патології:

розумова відсталість;

шизофренія;

відсутність кінцівки;

сліпота;

глухота.

Також є перелік хвороб, які можуть тимчасово чи довічно звільнити особу від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний.

До переліку хвороб також належали:

деякі захворювання серцево-судинної системи;

нервової системи;

хвороби хребта;

органів зору;

травної системи;

новоутворення;

гепатити та інші.

Слід зазначити, що перелік хвороб, з якими не призивають до армії, прописаний у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

З якими хворобами можуть взяти в армію

Командування Медичних сил ЗСУ спільно з МОЗ, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби/ служби у військовому резерві.

Згідно з цими змінами, військово-лікарська експертиза буде вповноважена ухвалювати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Відтепер за "спірними" статтями придатними визнаватимуть усіх, включно з:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Тепер на фронті можуть опинитися ті українці, які мають туберкульоз, ВІЛ, гепатит, хворобу Паркінсона та інші.

Такі зміни були введені Міноборони наказом №490 внесло зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, оскільки багато громадян ухилялися від призову з "липовими" діагнозами.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ.