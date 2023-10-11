"Сформувалася коаліція зла", — експерт про майбутнє світове протистояння

За словами Михайла Гончара, у найближчі кілька тижнів стане зрозуміло, чи вдасться локалізувати війну в Ізраїлі. Якщо цього не станеться, тоді може піти ланцюгова реакція.

Захід ще не усвідомив, що він має справу не з локальними агресіями певних країн на чолі з агресивними режимами: Ірану, Китаю, Росії. Про це в коментарі Фокусу заявив експерт із безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Михайло Гончар, відповідаючи на запитання про можливий розвиток подій після нападу бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

За його словами, зараз уже сформувалися те, що називається коаліція або віссю зла. Подібні країни вже мають спільний інтерес, але не офіційні домовленості.

"Ситуація, дійсно, найближчими тижнями досягне повної точки біфуркації, буде зрозуміло, чи вдасться зусиллями США локалізувати бойову зону територією Ізраїлю, чи ні — тоді бойові дії розпочнуться з території Лівану та Сирії, де орудують проіранські угруповання. Тобто почнеться ланцюгова реакція, яка може обмежитись сектором Газа та західним берегом річки Йордан. При цьому на урядовому рівні ці країни будуть дистанціюватись, але навряд чи будуть в силі протистояти проіранським угрупованням, оскільки вони будуть отримувати вказівки з території Ірану", — говорить він.

Якщо ж згадувати глобальний вимір, то це конфлікт навряд переросте у війну, яку уявляють багато хто при згадці про умовну третю світову, наголошує експерт.

"Друга світова війна оцінювалась за мірками першої. Третя — за мірками другої. Кожна з них має свої схожості та відмінності. Це вже потім вивчили та зробили періодизацію — коли закінчилась перша, і почалась друга, — пояснює Гончар. — Але до цього було вторгнення та сепарація Гітлером Судетської області, ураження Чехословацької республіки. А перед цим аншлюс Австрії, а ще раніше — захоплення демілітаризованої Рейнської області. Все це вже говорило про те, що це періоди коли друга світова зароджувалась. Тож і в нашому випадку вона вже йде, але значною мірою в гібридному варіанті, коли точну дату напевно визначать потім історики".

Він згадує мюнхенську промову Путіна на конференції з безпеки 2007 року, де відбувся неоголошений похід проти заходу.

Тоді, виступаючи, президент РФ розкритикував однополярність світу, політику США і НАТО щодо Росії. Цю промову назвали оголошенням другої "холодної війни".

Більше читайте в матеріалі Фокуса: "Третя світова війна вже розпочалася: чому західний світ не хоче її помічати"

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, здійсненими терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль. У ХАМАС подякували Кремлю за підтримку.