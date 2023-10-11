Ракетний обстріл Нікопольської гімназії: з-під завалів дістали загиблих (фото, відео)

Внаслідок ракетного удару по Нікопольській гімназії вдень 11 жовтня загинули четверо людей, ще двоє поранені.

Ракетний удар по навчальному закладу у місті Нікополь Дніпропетровської області спричинив загибель чотирьох людей — жінок віком 60, 67 і 69 років, а також чоловіка віком 72 роки, повідомила у Telegram-каналі Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Крім того, у ході ворожого обстрілу в місті було пошкоджено інфраструктурні об'єкти, 42 приватні будинки, господарські будівлі, сонячні панелі, магазин та автомобілі", — уточнює ДСНС.

Рятувальники зазначають, що пошуково-рятувальні роботи на території гімназії завершено.

Що відомо про обстріл

По гімназії Нікополя був завданий ракетний удар з боку росіян, внаслідок чого будинок навчального закладу зазнав серйозних пошкоджень. Під час рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла загиблих працівників гімназії, поранення дістали двоє місцевих жителів — чоловіки віком 24 роки та 71 рік, розповів подробиці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Як засвідчують фахівці, російські окупанти атакували Нікополь 11 жовтня дронами-камікадзе та важкою артилерією. Загалом військові РФ били по Нікопольщині вісім разів за сьогоднішній день. Окрім Нікополя, артилерійським вогнем накрили Покровську сільську та Марганецьку громади. Загиблих і поранених немає.

Нещодавно Фокус писав, що російські окупанти завдали удару по Харкову, влучивши у житлові будинки. В одному з них загинув 10-річний хлопчик, а пізніше під завалами знайшли і його бабусю.

Крім того, Фокус повідомляв, чому російська армія призупинила масовані обстріли України.

Нагадаємо, 10 жовтня в пресслужбі "Укренерго" розповіли, що готуються до всіх сценаріїв проходження зимового періоду. Зазначили, що найгіршим сценарієм буде повтор масштабних повітряних атак РФ, як у 2022 році.