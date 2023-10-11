"На порозі "буремних подій": експерти пояснили, чому ЗС РФ призупинили масовані обстріли

Російські військові могли накопичити від 30 до 40 ракет Х-101\555, 20 ракет морського базування "Калібр" від минулої ракетної атаки. Окупанти працюють над створенням майбутнього поля битви через руйнацію українського потенціалу, вважає військовий експерт Владислав Селезньов.

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Збройні Сили Російської Федерації можуть навмисно тримати паузу для того, щоб здійснити масовану атаку тоді, коли погіршиться погода в Україні. Про це повідомили військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі ТСН.ua.

"Щодо ракет та дронів – вони зараз їх накопичують. Минулого року 10 жовтня росіяни почали атакувати енергетичну інфраструктуру. Але цього року 10 жовтня більш тепло. Думаю, що як тільки погіршаться погодні умови, росіяни застосують ракетну компонентну", — сказав Владислав Селезньов.

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Він зазначив, що ситуація має тенденції до загострення. Експерт Олександр Коваленко наголосив, що ворог міг накопичити від 30 до 40 ракет Х-101\555, 20 ракет морського базування "Калібр" від 21 вересня.

Селезньов вважає, що Україна перебуває на порозі "буремних подій" через те, що ворог накопичує боєкомплект. Він розповів, що на сході значно активізувалися бойові дії, спостерігається складна ситуація в районі Авдіївки, на Куп’янсько-Лиманському напрямку та в Запорізькій області. Окупанти зосередили там чималі ресурси. Ворожі дронові атаки спрямовані на руйнування військової інфраструктури, спостерігаються постійні прильоти по півдню, зокрема Одеській області.

"Очевидно, що ворог поцілює по військовій інфраструктурі, по об’єктах, які забезпечують функціонування зернової угоди. Йдеться про порти, бази, причали, пункти перетину", — пояснив він.

Зі слів Селезньова, росіяни працюють над створенням майбутнього поля битви через руйнацію українського потенціалу. Він переконаний, що в найближчій перспективі відбудеться загострення ситуації, ворог намагається трансформувати свою чисельну перевагу. Окупанти зосередили 429 тисяч військових, близько 28 тисяч у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

"Вони (ЗС РФ, — ред.) мають чималий ресурс для ведення агресивної війни. В будь-якому випадку жовтень буде досить динамічним. Ця динаміка буде визначатись агресією з боку російської окупаційної армії", — додав експерт.

Нагадаємо, 10 жовтня в пресслужбі "Укренерго" розповіли, що готуються до всіх сценаріїв проходження зимового періоду. Зазначили, що найгіршим сценарієм буде повтор масштабних повітряних атак РФ, як у 2022 році.

11 жовтня гендиректор компанії-провайдера електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що наразі важко спрогнозувати відключення світла зимою, оскільки вони залежать від обстрілів окупантів, екстреної допомоги та імпорту електроенергії з інших країн.