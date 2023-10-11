Туреччина, Румунія і Болгарія ведуть переговори про спільне розмінування Чорного моря, — Bloomberg

Союзники сформують мінно-тральні сили для розчищення морських торговельних шляхів, але не будуть перекидати додаткові кораблі НАТО в Чорне море.

Туреччина, Румунія і Болгарія обговорюють створення спільних сил для розмінування акваторії Чорного моря в межах їхніх економічних зон. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані про перебіг переговорів.

За інформацією джерел видання, які побажали зберегти анонімність, закриті переговори поки що перебувають на стадії опрацювання й уточнення деталей, але спільний мінно-тральний підрозділ може бути створено вже наступного місяця. Одна з цілей майбутньої місії — продемонструвати, що єдині три члени Північноатлантичного альянсу, які мають вихід до Чорного моря, здатні вирішити проблему самостійно.

Оскільки російські атаки на територію України впритул наблизилися до кордонів НАТО, альянс намагається збалансувати свою реакцію на інциденти й активізувати оборонні заходи в Чорному морі, "щоб уникнути подальшої ескалації".

Робота об'єднаних сил з розмінування офіційно не вважатиметься операцією НАТО, але стане першим великим спільним зусиллям союзників у Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Об'єднані сили виконуватимуть гуманітарне завдання, яке не передбачає збільшення військової присутності в регіоні.

Уряд Туреччини відмовився від коментарів. Міністерства оборони Румунії та Болгарії не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, в Румунії знайшли уламки дрона ЗС РФ. Глава румунського оборонного відомства зазначив, що військовим необхідно посилити заходи безпеки, оскільки кількість російських ударів по українських портах збільшилася.

Раніше Фокус писав, що після інциденту з дронами РФ США перекинуть до Румунії додаткові винищувачі.