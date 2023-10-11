"Не вистачить боєприпасів": у НАТО вважають, що РФ не готова до наступу цього року

У НАТО вважають, що для проведення навіть невеликого наступу Росії доведеться провести новий етап мобілізації та забезпечити додаткове постачання боєприпасів з-за кордону.

У НАТО вважають, що до кінця 2023 року РФ не зможе провести суттєву наступальну операцію, тому що її ВПК не здатний задовольнити потреби воєнного часу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву високопосадовця НАТО на зустрічі голів оборонних відомств країн Альянсу в Брюсселі.

"Ми знаємо, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі, і вона, найімовірніше, не зможе провести цього року значну наступальну операцію", — сказав він.

Неназваний чиновник зазначив, що попри переведення оборонної промисловості на військові рейки, Росія досі не може виробляти необхідну кількість боєприпасів і зброї. Тому для проведення навіть незначного наступу їй потрібно забезпечити військові поставки не тільки від Ірану, а й від інших союзників. Крім того, через нестачу живої сили, Путіну доведеться розпочати загальну мобілізацію в країні.

"Незважаючи на це він, найімовірніше, залишається впевненим, що Росія може завдати військової поразки Україні, принаймні на сході, хоча, схоже, його генерали не завжди адекватно інформують його про реальний стан справ на місцях", — зазначило джерело видання.

На думку представника НАТО, в російській армії також не вистачає досвідчених маневрених підрозділів, які могли б забезпечити успіх наступу. Тому армійське керівництво "під політичним тиском" кидає в бій недосвідчених бійців "для досягнення нереалістичних цілей".

Попри це, у НАТО вважають, що недооцінювати Росію небезпечно, бо вона показала готовність нести великі втрати особового складу і поки що має людський ресурс для нової хвилі мобілізації.

У НАТО також припускають, що ЗСУ продовжить наступ, але найімовірніше змінить тактику з урахуванням знання своєї території та особливостей зимової погоди в Україні.

Нагадаємо, на думку експертів, Росія вичерпала наступальний потенціал ще минулого року. А інформація про підготовку до наступу — "вкидання" для здійснення психологічного впливу на західних партнерів України.

Раніше Фокус писав, як тривають бої біля Авдіївки, де ЗС РФ пішли в атаку. Бойові дії в районі Авдіївки активізувалися вчора, 10 жовтня, а сьогодні очікуються інтенсивні бої з росіянами на північ і південь від міста.