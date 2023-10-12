Падіння БПЛА в Бєлгороді: з-під завалів витягли загиблих, нові подробиці

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, під завалами може перебувати дитина. Один житловий будинок повністю зруйновано. Ще два — пошкоджено.

Унаслідок падіння БПЛА в російському Бєлгороді на житловий будинок загинули 2 людини. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, під завалами будинку витягли тіла чоловіка і жінки. Припускають, що також там може перебувати дитина. Співробітники МНС Росії продовжують рятувальну операцію.

Крім того, за словами Гладкова, стан двох госпіталізованих постраждалих оцінюють як важкий. Так, чоловік перебуває в комі. У нього сильні опіки дихальних шляхів, а також кінцівок. Що стосується жінки, то в неї перелом нижньої кінцівки і струс головного мозку.

"Унаслідок падіння уламків один житловий будинок зруйновано повністю, ще два пошкоджено частково, а також пошкоджено три легкові автомобілі", — підсумував Гладков.

Нагадаємо, що ввечері 11 жовтня ППО РФ збила дрон біля Бєлгорода. У Міноборони РФ звинуватили в атаці Україну.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", — заявили в міноборони країни-агресора.

Також повідомлялося, що в НАТО вважають, що РФ не готова до наступу цього року. Так, для проведення навіть невеликого наступу Росії доведеться провести новий етап мобілізації та забезпечити додаткові поставки боєприпасів з-за кордону.