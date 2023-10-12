ЗС РФ атакували Україну десятками Shahed: є влучання в житлові будинки, подробиці (фото)

Повідомляється, що загалом ЗС РФ запустили по Україні 33 ударні безпілотники. Протиповітряна оборона працювала щонайменше в шести областях країни.

У ніч на 12 жовтня сили ППО України знищили 28 дронів-камікадзе Shahed, які були запущені ЗС РФ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Повідомляється, що дрони були запущені з території окупованого Криму та Бєлгородської області РФ.

"Загалом зафіксовано пуски 33 "шахедів". Ворожі БпЛА летіли в різних напрямках, тож протиповітряна оборона працювала щонайменше в шести областях України", — сказано в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що до відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

ЗСУ знищили 28 БПЛА Shahed Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака БПЛА на Одеську область: що відомо

Сили оборони півдня України зазначили, що атака ЗС РФ була спрямована на портову інфраструктуру Подунав'я.

"Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували в різних напрямках, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту", — ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що 14 БпЛА "Shahed-131/136" було знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня: 4 — у Миколаївській області, 10 — в Одеській області. Один із безпілотників влучив у складські будівлі в припортовій зоні на півдні Одеської області. Також було пошкоджено приватні будинки мирних жителів. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані. Попередньо відомо про одного постраждалого.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у себе в Telegram написав, що в Ізмаїльському районі зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх уже ліквідовано.

"Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Наразі вона перебуває в лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", — заявив він.

Атака БПЛА на Харківську область: що відомо

Зазначимо, що про загрозу застосування ворогом ударних дронів Повітряні сили повідомили ще ввечері 11 жовтня. Про загрозу спершу попередили жителів Сумської, Полтавської та Харківської областей.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про "приліт". О 23:42 він повідомив про влучання дрона в житловий будинок. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці почалася пожежа.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок "прильоту" постраждав чоловік. Він отримав осколкові поранення. Також по допомогу до медиків звернулася жінка — у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес.

Потім було зафіксовано рух безпілотників у бік Одеської області. Після тривогу оголосили в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Уже о 00:34 12 жовтня Повітряні сили попередили про небезпеку жителів Кіровоградської області. О 01:37 дрони попрямували в бік Черкаської області, а потім уже до Вінницької області. О 02:13 жителів Умані попередили, щоб вони залишалися в укриттях. Відбій тривоги було оголошено о 02:40.

Нагадаємо, що 11 жовтня ЗС РФ скинули вибухівку на ритуальний транспорт у Херсонській області. Російські окупанти атакували кладовище в селищі міського типу Кіндійка за допомогою безпілотника. Унаслідок цього постраждали троє працівників ритуальної служби, одну людину госпіталізовано.