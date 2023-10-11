"Ця зима буде набагато гіршою": військовий ППО ЗСУ попередив про підготовку атак РФ

Протиповітряна оборона України, хоч й сильніша, ніж минулої зими, але все ж, на думку військових, її рівень недостатній для протидії обстрілам Росії.

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Український військовий на псевдо "Фокс", який керує установкою ППО на позиції неподалік від Києва, порівняв минулу зиму з підготовкою росіян до наступних атак, які можуть розпочатися вже незабаром. Журналісти видання Washington Post поспілкувалися з бійцем.

Захисник пригадав, що минулого року було "багато важких ночей". Тоді російські війська випускали хвилі ракет та безпілотників. У такий спосіб загарбники намагалися знищити енергетичну інфраструктуру України.

Такі обстріли енергетичної інфраструктури розпочалися рівно рік тому — 10 жовтня. З його слів, наступний зимовий сезон нічого кращого не передбачає.

"Ця зима буде набагато гіршою", — пояснив боєць.

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Потрібно встановити зимову захисну "парасольку" ППО над Україною, – МЗС Німеччини

Витримати очікувані російські обстріли Україні допоможе система ППО. Представники української влади наголошують, що комплексів для протидії атакам нині ще недостатньо.

Синоптики вважають, що ця зима в Україні може бути холоднішою за торішню, що може посприяти планам загарбників. Невідомо, скільки Росія змогла виготовити ракет різного радіусу дії. Якщо їхні запаси вичерпаються, Москва зможе застосовувати рої самознищувальних безпілотників. Українські чиновники знову побоюються, що тривала енергетична криза та масовані удари можуть спровокувати ще один масовий відтік українців за кордон, а на тих, хто залишиться, чекають важкі часи. Це негативно вплине на економічну ситуацію в країні.

Енергетичний терор Росії – підготовка України

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 10 жовтня закликав українців та бізнес і уже зараз готуватись до можливих блекаутів через імовірні масовані атаки РФ. В колонці для "Економічної правди" він зазначив, що місцева влада має забезпечити автономними джерелами живлення об'єкти критичної інфраструктури. Бізнесу, окрім придбання відповідних автономних джерел живлення, Кудрицький радить подумати про імпорт електроенергії. Простим українцям він рекомендував перевірити все житло, й за можливості утеплити.

Нагадаємо, 11 жовтня під час засідання "Рамштайну" Володимир Зеленський анонсував зимову битву з Росією та протистояння атакам на енегетичну галузь. Він наголосив, що війська РФ вже готуються, тому варто посилити ППО.