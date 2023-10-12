"На кожного солдата": "кіборг" оцінив вплив погоди на просування ЗСУ (відео)

Останні тижні були сильні вітри, які мали вплив й на безпілотники, але українські захисники призвичаїлися та ретельно відстежують прогноз погоди щодня.

Погодні умови мають вплив на кожного солдата та техніку, але до багатьох факторів українські захисники вже звикли. Про це заявив в ефірі 24 Каналу народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, який брав участь у боях на сході України та за Донецький аеропорт.

На його думку, інтенсивні бойові дії все ж можна вести. Останні тижні були сильні вітри, які мали вплив й на безпілотники. Їх вже не так ефективно можна було застосовувати. Літати FPV-дронами при сильному вітрі досить складно, особливо на далекі відстані.

"Погода впливає на просування військ, на кожного солдата окремо, техніку", – пояснив він.

Погодні умови взимку спричиняють певною мірою негативний вплив на дії військ, але все ж можна обирати сприятливі дні для виконання завдань. Костенко додав, що бойові дії вести є можливість, але вони будуть не такими активними, як влітку чи весною. На активності ворога погода також позначиться.

Він наголосив, що в холодну погоду простіше оборонятися, аніж наступати. Все ж, з його слів, воювати можна, а бійці ретельно відстежують прогноз погоди щодня.

"Можна вести активні бойові дії, але вони не будуть такими, як це відбувається влітку чи весною", – повідомив Костенко.

Нагадаємо, військовий на псевдо "Фокс", який керує установкою ППО на позиції неподалік від Києва, розповів журналістам видання Washington Post про те, що зима 2024 року буде набагато гіршою, якщо порівнювати атаки РФ на енергетичну інфраструктуру з минулим роком. З його слів, протиповітряна оборона України, хоч й сильніша, ніж минулої зими, але все ж, на думку військових, її рівень недостатній для протидії обстрілам Росії.