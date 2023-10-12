Мобілізація в Україні: яких чоловіків першочергово заберуть до ЗСУ

Офіцер української армії Валерій Прозапас наголосив, що якою б не була сучасна техніка та озброєння, воювати на ньому треба людям. Проте, українців можуть мобілізувати не лише на передову.

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних. Багато українців отримують повістки від військкоматів. При цьому існують спеціальності, на які зараз великий запит у військових, а отже, громадян із ними можуть призвати в першу чергу. Детальніше про це повідомляє Today.ua з посиланням на капітана Збройних Сил України Валерія Прозапаса.

За його словами, зараз серед захисників дуже не вистачає танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотників, парамедиків та водіїв.

"Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям", — зазначив експерт.

Також Прозапас додав, що українців можуть мобілізувати не лише на передову, а й на виконання інших обов’язків. Серед них служба у штабі.

Хто взагалі зараз отримує повістки:

придатні та обмежено придатні віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні у віці від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років – за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки віком до 60 років;

виключені з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Нагадаємо, стало відомо, чи призиватимуть на фронт чоловіків, старших за 60 років, За даними юристки Марії Левченко, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10084, у якому передбачено можливість продовжити службу за власним бажанням.

Раніше Фокус писав, які є повістки і де їх можуть вручити. Один вид повісток можуть вручити і тим, у кого є відстрочення від мобілізації.