Мобілізація в Україні: чи можуть відправити на фронт колишніх обмежено придатних

За словами представника ТЦК Романа Істоміна, обмежена придатність означає, що людина не може виконувати якихось дій. Комісія у такому випадку прописує, до чого саме призовник обмежений.

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Міністерство оборони України, згідно наказу № 490 від 18 серпня 2023 року, зняло обмеження на визначення придатності до військової служби. Водночас змінились Положення про військово-лікарську експертизу до ЗСУ. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповів, чи обов’язково люди із захворюваннями, які тепер були визнані придатними, опиняться на передовій.

"Перелік хвороб, якщо не помиляюсь, розписаний на 400 сторінках", — каже Істомін.

Зокрема, це клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомне носійство ВІЛ, хвороби крові та кровотворних органів, хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій, легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів та інше.

"Але рішення по кожному випадку, по кожній конкретній людині – за ВЛК. Є, звісно, хвороби, з якими однозначно не беруть до ЗСУ, але я не лікар і цього не скажу", — речник ТЦК.

Майор нагадав, що загалом визначені три категорії придатності до військової служби: придатний, обмежено придатний і не придатний. Що стосується обмеженої придатності, то це лише висновки комісії про стан здоров’я конкретної людини.

Ці висновки, на основі яких виноситься постанова, ВЛК робить на основі обстежень, аналізів, спілкування з призовником. Комісія приймає рішення й виносить постанову. Якщо раніше з певними хворобами виносилось рішення про непридатність до військової служби, то тепер — про обмежену придатність

За словами Істоміна, обмежена придатність означає, що людина не може виконувати якихось дій. Він наголошує, що комісія у такому випадку прописує, до чого саме призовник обмежений.

"Комусь, наприклад, протипоказано перебувати у замкненому просторі, а комусь — на відкритому. Комусь не можна багато копати, а комусь — носити бронежилет, бо в нього проблеми зі спиною. А в когось плоскостопість 3-го ступеня… Це тонкий підхід. Залежно від того, яка у військовозобов’язаного обмеженість, він направляється на службу", — розповів майор.

Він також нагадав, що армія – це не лише передова. Існують військові установи, склади та інші елементи для забезпечення фронту.

"Є військові установи, склади, дуже багато елементів для забезпечення фронту, підвіз набоїв… Адже армія — це не лише передова. Тому громадянин може захищати Батьківщину, перебуваючи в умовному тилу. Він також є захисником, військовослужбовцем, хоча й обмежено придатний" — зазначив Істомін.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, хто може отримати відстрочку від призову на службу під час загальної мобілізації в Україні. При цьому, щоб отримати відстрочку або звільнення від служби, необхідно надати відповідні документи до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.