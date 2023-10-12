"Наближаємося до глобальної війни": Буданов назвав ситуацію в Ізраїлі загрозливою (відео)

ЦАХАЛу, окрім ситуації на південному заході країни, потрібно реагувати на серйозну загрозу на півночі Ізраїля, яка надходить від угруповання Хезболла.

Ізраїлю протистоять значні сили, тому ситуація для країни загрозлива. Про це в інтерв'ю для "Української правди" заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Він наголосив, що триває операція Армії оборони Ізраїлю щодо повернення повного контролю над своїми територіями. Проводяться й контртерористичні заходи стосовно звільнення захоплених заручників та відбиття атаки терористів. Керівник ГУР бачить певні труднощі, адже бойові дії набирають обертів, а ворогів у єврейської держави велика кількість.

"Ситуація загрозлива", – заявив він.

Буданов зазначив, що окрім ситуації на південному заході країни, існує також серйозна загроза на півночі Ізраїля, яка надходить від угруповання Хезболла. Воно проводить поки що провокативні обстріли, на що збройні сили Ізраїля відповідають ефективним потужним артилерійським вогнем.

"Наразі ситуація, скажімо так, контрольована для всіх: як для Хезболли, так і для Ізраїлю", – повідомив керівник ГУР.

Все ж він вважає, що бойові дії у цій країні здатні вплинути на геополітичну ситуацію. Регіональні конфлікти здатні перетворитися на світові.

"Наближаємося до глобальної війни", – заявив Буданов.

Війна в Ізраїлі — хронологія подія

Ісламські бойовики ХАМАС з Сектору Гази 7 жовтня розпочали наземне вторгнення на територію Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не відреагувала рішуче, а терористи опинилися у населених пунктах країни. Згодом в країні оголосили воєнний стан та розпочала операцію "Залізні мечі".

7 жовтня прем'єр Ізраїлю звернувся до цивільних у Секторі Гази й закликав мирних мешканців терміново покинути територію та пообіцяв перетворив локації на руїни. Він наголосив, що ЦАХАЛ діятиме на повну потужність і знесе всі об'єкти терористичного угруповання ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні з Сектором Гази. Окрім цього, країна мобілізувала 300 тисяч резервістів.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що Ізраїль формує надзвичайний уряд для війни з ХАМАС. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу очолить "воєнний кабінет" разом із Бенні Ганцем і Йоавом Галлантом.