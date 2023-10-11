Ізраїль формує надзвичайний уряд для війни з ХАМАС, — ЗМІ (карта)

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу очолить "воєнний кабінет" разом із Бенні Ганцем і Йоавом Галлантом, що, за словами експертів, підкреслює рівень єдності в Ізраїлі.

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Ізраїль сформував 11 жовтня надзвичайний уряд із ключовими членами опозиції, щоб допомогти країні пережити війну з ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, планують створити "кабінет управління воєнними діями", куди ввійдуть сам Нетаньягу і два міністри оборони — нинішній Йоав Галлант і колишній Бені Ганц, який очолює опозиційну партію. Спостерігачами будуть Рон Дермер, міністр зі стратегічних питань, і Гаді Ейзенкот, колишній начальник штабу Армії оборони Ізраїлю. Місце у військовому кабінеті буде також зарезервовано для Яіра Лапіда, який є главою опозиції і був прем'єр-міністром до кінця минулого року, коли його змінив Нетаньягу.

"У період війни не висуватимуться жодні законопроєкти або урядові рішення, що не стосуються ведення війни. Усі вищі призначення будуть автоматично продовжуватися в період конфлікту", — уточнили в канцелярії прем'єра.

Незабаром після оголошення про створення надзвичайного уряду, за інформацією агентства, центральний банк заявив, що керуючий Амір Ярон подовжить свій термін, який закінчується в грудні, принаймні до завершення конфлікту.

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Водночас Bloomberg підкреслює, що такий склад воєнного кабінету означає: вкрай праві члени коаліції Нетаньягу, зокрема міністр фінансів Бецалель Смотрич і міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, не братимуть участі в керівництві воєнними операціями Ізраїлю.

Цей крок ізраїльської влади був спричинений руйнівними суботніми атаками ХАМАС, унаслідок яких загинули щонайменше 1200 ізраїльтян, більше ніж 150 осіб було взято в заручники.

За інформацією The Wall Street Journal, раніше Нетаньягу заявляв, що уряд має вирішити п'ять основних питань:

перемога над терористами;

підготовка наступальної операції в Секторі Газа;

збереження спокою на інших фронтах;

залучення міжнародної підтримки;

об'єднання країни.

Політична ситуація в Ізраїлі

До раптового нападу ХАМАСу в суботу, 7 жовтня, Ізраїль був втягнутий у запеклу битву через плани уряду Нетаньягу щодо реформування судової системи країни. Це спровокувало найбільший протестний рух в історії Ізраїлю.

Однак ситуація в країні визначила заяву правлячої коаліції Ізраїлю, яка 10 жовтня оголосила, що хоче сформувати унікальний надзвичайний уряд. Причому разом з опозицією, включно з колишніми генералами, щоб очолити країну через кабінет воєнного часу. Прем'єр Нетаньягу спочатку хотів, щоб ті, хто має військовий досвід в опозиції, приєдналися до його наявної коаліції.

"Усі глави коаліції, без винятку, підтримали створення національного надзвичайного уряду і уповноважили прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу діяти з метою його створення", — заявила партія прем'єра "Лікуд".

Лідер опозиційної партії Бенні Ганц підкреслив, що кабінет міністрів воєнного часу зосередиться виключно на "проблемах безпеки".

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Уранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, взявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні і захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль почав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом. Джерело: ЦАХАЛ, Інститут вивчення війни Фото: З відкритих джерел

8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. У дію ввели "пункт 40 Алеф", який не застосовували 50 років.

Як відомо, американська влада однозначно засудила напад ХАМАСу на Ізраїль, пообіцявши надати партнерам усю необхідну підтримку. 8 жовтня стало відомо, що додаткова допомога вже в дорозі — Пентагон відправив американський авіаносець USS Gerald R. Ford, який вважається найбільшим у світі, а також крейсер класу Ticonderoga USS Normandy і кілька есмінців у Східне Середземномор'я.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами і згодом анонсував "повну облогу" Сектора Газа.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили із радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.

Фокус повідомляв, що Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.