Израиль формирует чрезвычайное правительство для войны с ХАМАС, — СМИ (карта)

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху возглавит "военный кабинет" вместе с Бенни Ганцем и Йоавом Галлантом, что, по словам экспертов, подчеркивает уровень единства в Израиле.

Related video

Израиль сформировал 11 октября чрезвычайное правительство с ключевыми членами оппозиции, чтобы помочь стране пережить войну с ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, планируется создать "кабинет управления военными действиями", куда войдут сам Нетаньяху и два министра обороны — нынешний Йоав Галлант и бывший Бени Ганц, возглавляющий оппозиционную партию. Наблюдателями будут Рон Дермер, министр по стратегическим вопросам, и Гади Эйзенкот, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля. Место в военном кабинете будет также зарезервировано для Яира Лапида, который является главой оппозиции и был премьер-министром до конца прошлого года, когда его сменил Нетаньяху.

"В период войны не будут выдвигаться никакие законопроекты или правительственные решения, не касающиеся ведения войны. Все высокопоставленные назначения будут автоматически продлеваться в период конфликта", — уточнили в канцелярии премьера.

Вскоре после объявления о создании чрезвычайного правительства, по информации агентства, центральный банк заявил, что управляющий Амир Ярон продлит свой срок, который заканчивается в декабре, по крайней мере, до завершения конфликта.

Важно

Третья мировая на Ближнем Востоке: что ждать от союза ХАМАС, Ирана и РФ против Израиля и США

При этом Bloomberg подчеркивает, что такой состав военного кабинета означает: крайне правые члены коалиции Нетаньяху, в том числе министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, не будут участвовать в руководстве военными операциями Израиля.

Этот шаг израильских властей последовал за разрушительными субботними атаками ХАМАС, в результате которых погибли по меньшей мере 1200 израильтян, более 150 человек были взяты в заложники.

По информации The Wall Street Journal, ранее Нетаньяху заявлял, что правительство должно решить пять основных вопросов:

победа над террористами;

подготовка наступательной операции в Секторе Газа;

сохранение покоя на других фронтах;

привлечение международной поддержки;

объединение страны.

Политическая обстановка в Израиле

До внезапного нападения ХАМАСа в субботу, 7 октября, Израиль был вовлечен в ожесточенную битву из-за планов правительства Нетаньяху по реформированию судебной системы страны. Это спровоцировало крупнейшее протестное движение в истории Израиля.

Однако ситуация в стране определила заявление правящей коалиции Израиля, которая 10 октября объявила, что хочет сформировать уникальное чрезвычайное правительство. Причем вместе с оппозицией, включая бывших генералов, чтобы возглавить страну через кабинет военного времени. Премьер Нетаньяху изначально хотел, чтобы те, кто обладает военным опытом в оппозиции, присоединились к его существующей коалиции.

"Все главы коалиции, без исключения, поддержали создание национального чрезвычайного правительства и уполномочили премьер-министра Беньямина Нетаньяху действовать в целях его создания", — заявила партия премьера "Ликуд".

Лидер оппозиционной партии Бенни Ганц подчеркнул, что кабинет министров военного времени сосредоточится исключительно на "проблемах безопасности".

Вторжение ХАМАС в Израиль

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.

Конфликт между Израилем и ХАМАСом. Источник: ЦАХАЛ, Институт изучения войны Фото: Из открытых источников

8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.

Как известно, американские власти однозначно осудили нападение ХАМАС на Израиль, пообещав предоставить партнерам всю необходимую поддержку. 8 октября стало известно, что дополнительная помощь уже в пути — Пентагон отправил американский авианосец USS Gerald R. Ford, который считается самым большим в мире, а также крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье.

9 октября Израиль заявил о возобновлении контроля над всеми приграничными городами и впоследствии анонсировал "полную осаду" Сектора Газа.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.

Фокус сообщал, что Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.