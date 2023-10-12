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Запеклі бої за Бахмут: 3 ОШБр показала, як вибивала ЗС РФ з позицій біля залізниці (відео)

Діана Бондаренко
Штурмовики показали, як відбувся бій з ворогом під Бахмутом

Українські штурмовики вибивали російських військових з позицій вздовж залізничних шляхів. Бійці захищалися та відстрілювалися під час постійних ворожих "прильотів".

Бійці 2-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як відбувалися бої за залізницю біля Бахмута Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"Бої за залізницю на Бахмут. Місцевість прострілювалася, укріплення були зайняті російськими вдв-шниками, а "окофутбольщики еспаньйоли" застосовували дрони FPV", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українські штурмовики здійснили висадку, після чого почалися жорсткі бої, під час яких штурмовики вибивали ворога з позицій вздовж залізничних шляхів.

В опублікованому ролику видно, як військові приїхали на позиції та відразу зайняли потрібні окопи. Під час боїв постійно було чутно ворожі "прильоти". Українські бійці відстрілювалися та знищували ворога.

У пресслужбі 3 ОШБр додали, що відео з поля бою надали штурмовики Галицького взводу першої роти Другої окремої бригади Національної Гвардії України.

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Нагадаємо, 11 жовтня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські військові продовжують наступ за двома напрямками — Бахмутському та Мелітопольському. Він розповів, що бійцям вдалося поліпшити тактичне положення в західній частині від Роботиного, також проводяться штурмові дії на півдні Бахмута.

10 жовтня заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко повідомив, що ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку. З його слів, спостерігається зменшення кількості стрілецьких боїв, проте ЗСУ продовжують штурм. Зокрема, в районі Бахмута відбуваються артилерійські бої. Натомість ворог накопичує свої сили не лише в Бахмуті, але й в найближчих селах.