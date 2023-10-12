Запеклі бої за Бахмут: 3 ОШБр показала, як вибивала ЗС РФ з позицій біля залізниці (відео)

Українські штурмовики вибивали російських військових з позицій вздовж залізничних шляхів. Бійці захищалися та відстрілювалися під час постійних ворожих "прильотів".

Бійці 2-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як відбувалися бої за залізницю біля Бахмута Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"Бої за залізницю на Бахмут. Місцевість прострілювалася, укріплення були зайняті російськими вдв-шниками, а "окофутбольщики еспаньйоли" застосовували дрони FPV", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українські штурмовики здійснили висадку, після чого почалися жорсткі бої, під час яких штурмовики вибивали ворога з позицій вздовж залізничних шляхів.

В опублікованому ролику видно, як військові приїхали на позиції та відразу зайняли потрібні окопи. Під час боїв постійно було чутно ворожі "прильоти". Українські бійці відстрілювалися та знищували ворога.

У пресслужбі 3 ОШБр додали, що відео з поля бою надали штурмовики Галицького взводу першої роти Другої окремої бригади Національної Гвардії України.

Нагадаємо, 11 жовтня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські військові продовжують наступ за двома напрямками — Бахмутському та Мелітопольському. Він розповів, що бійцям вдалося поліпшити тактичне положення в західній частині від Роботиного, також проводяться штурмові дії на півдні Бахмута.

10 жовтня заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко повідомив, що ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку. З його слів, спостерігається зменшення кількості стрілецьких боїв, проте ЗСУ продовжують штурм. Зокрема, в районі Бахмута відбуваються артилерійські бої. Натомість ворог накопичує свої сили не лише в Бахмуті, але й в найближчих селах.