"Гаубиця на лафеті": окупанти жаліються на нову російську САУ "Мальва" (фото)

"Мальва" — це перша російська колісна САУ, яка має низку недоліків, через які всі переваги колес нівелюються.

В російську армію надійшли самохідні артилерійські установки "Мальва", проте окупанти виявились незадоволені якістю машин. Про це повідомляється в російських телеграм-каналах, передає Фокус.

Російські військові виявились незадоволеними можливостями САУ "Мальва", яку тільки в серпні показали на виставці "Армія-2023". Серед основних недоліків називається відсутність автомата заряджання — подавати та доставляти снаряди потрібно "виключно руками". Також САУ абсолютно непристосована для ведення вогню на нерівній ділянці. Горизонтування машини недоступно, стріляти треба з підніжок, а не виносних аутригерів.

Окупанти про САУ "Мальва"

Підніжки, як заявляють автори, потрібні через велику віддачу гармати, вона навіть більша ніж у "Коаліції" (модернізована САУ "Мста") на гусеничній базі від танка Т-80.

"Зі всієї цієї серії — "Мальви", "Флокса" та "Дрока" більш менш вийшов тільки самохідний міномет "Дрок". Все інше — крок назад", — резюмують окупанти.

САУ "Мальва"

"Мальва" — це російська розробка, випробування якої завершились 27 липня 2023 року. Для ЗС РФ це перша артустановка на базі колісного шасі. Її максимальна дальність стрільби складає 28 км. Заявляється про можливість ведення вогню керованими боєприпасами.

Колісна САУ "Мальва" має стати мобільною та швидкою установкою, яка дозволить діяти за принципом "бий-біжи". В основі лежить гаубиця від САУ "Мста-С" 2А64. У "Ростех" заявляли, що самохідка нібито має режим стрільби "вогневий наліт", який дозволяє уражати одну ціль кількома снарядами. Боєкомплект складається приблизно з 30 снарядів. Розрахунок складається з 5 осіб.

Нагадаємо, військовий оглядач порталу The War Zone Стетсон Пейн зазначив, що російська артилерія поступається українській у контрбатарейній боротьбі завдяки більш далекобійним системам ЗСУ.

У серпні Міноборони РФ замовило партію САУ "Мальва" для російських військ.