"Скоротять те, що не потрібно на фронті просто зараз": США можуть зменшити допомогу Україні, — аналітик

За словами Марка Канікана з CSIS, якби США і НАТО припинили допомагати Україні, то зброї ЗСУ вистачило б на кілька тижнів.

Польща 20 вересня оголосила, що зосередиться на озброєнні своєї власної армії, а не на подальшій підтримці України. Деякі представники Республіканської партії у США також активно протистоять допомозі Києву. Про це пише Sky News.

Автори видання називають брак внутрішньої підтримки у США — найбільшою загрозою постачанню зброї з Вашингтона, а не побоювання щодо виробництва чи закупівель.

"Я припускаю, що якби Сполученим Штатам довелося скорочувати постачання, скоротили б те, що безпосередньо не позначається на бойовому потенціалі [Сил оборони України]", — пояснив Марк Канікан із Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За його словами, можна скоротити витрати на додаткову фінансову підтримку, щоб заспокоїти тих, хто проти допомоги Києву. Тобто за допомогою "скорочення закупівель, які надійдуть уже після війни, або ж можуть скоротити фінансування українського уряду".

Але якщо на адміністрацію президента США чинитиметься значний тиск, і це вплине на короткострокове постачання, Україна опиниться в біді.

"Поза всяким сумнівом, Україна абсолютно залежна від підтримки США і НАТО. Якби все це зникло, їм би вистачило зброї на кілька тижнів", — заявив він, додавши, що військовим на передовій потрібен безперервний приплив зброї та боєприпасів.

Якби США скоротили військову допомогу, тоді за найімовірнішого сценарію довелося б унормувати внутрішню продукцію ВПК.

"Якщо у вас є 10 000 боєприпасів на день, ви можете обстріляти безліч цілей. Якщо тільки 5000, доведеться вибирати пріоритетні цілі, а якщо є 1000 — робити це з особливою ретельністю", — зазначив він.

На передовій буде постійна загроза захоплення військ, доведеться чекати, доки не буде видно, звідки противник веде вогонь, замість того, щоб одразу атакувати райони, де поки що немає прямої конфронтації.

Інакше кажучи, без суспільної підтримки США скоротять постачання зброї, і щоденний потенціал ЗСУ зменшиться, що позначиться на кінцевому результаті боїв.

Нагадаємо, що навіть без великих проривів ЗСУ експерти називають переговори між Україною і РФ поганою ідеєю для США.

Також повідомлялося, що під Авдіївкою Javelin Сил оборони зупинив висадку ворожої піхоти з БМП.