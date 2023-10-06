Одразу або частинами: у Байдена намагаються переконати хиткий Конгрес допомогти Україні, — WP

За даними журналістів, у Вашингтоні обговорюють, чи виділяти велике фінансування на весь 2024 рік, або ж порційно — так буде простіше заручитися підтримкою республіканців. Після нещодавньої зустрічі з Байденом Зеленський помітно хвилювався.

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Президент США Джо Байден у четвер, 5 жовтня, на зустрічі з представниками національної оборони в Овальному кабінеті Білого дому висловився щодо продовження підтримки України. Про це пише The Washington Post.

Представники Вашингтона терміново шукають слушні способи, щоб продовжити виділення коштів Києву.

Обговорюється, чи варто намагатися забезпечити великі пакети фінансування, або ж краще виділяти допомогу маленькими порціями на тлі сумнівів, що виникли в Конгресі після відставки лідера республіканців.

Наразі законодавча робота зупинена доти, доки республіканці не визначаться з новим спікером, а деякі з кандидатів відкрито виступають проти фінансування України. У зв'язку з цим президент Джо Байден анонсував "велику промову" щодо допомоги Києву.

За словами високопоставленого представника адміністрації президента, який поділився інсайдерськими відомостями на умовах анонімності, багато що залежить від того, хто стане наступним спікером і про що з ним вдасться домовитися.

Зараз обговорюють питання про те, чи доцільніше спробувати забезпечити для України велике фінансування на весь 2024 рік, щоб обійтися без додаткових голосувань, чи виділяти порційно — так буде простіше переконати республіканців, які вагаються, зазначають журналісти.

На тлі розбіжностей у Палаті представників адміністрація Байдена вже не намагається забезпечити допомогу на суму у 24 млрд доларів, які спочатку розраховували на короткострокову перспективу, сказав один з офіційних осіб.

Кевіна Маккарті в Білому домі загалом розглядали як прихильника підтримки України, але через наростання скептицизму серед республіканців він попередив, що "порожніх чеків" більше не буде.

Один із кандидатів у спікери, який представляє Огайо, Джим Джордан сказав, що виступає проти допомоги Україні.

Стів Скаліс, представник Луїзіани, більш поступливий, хоча теж зважає на думку тих республіканців, які говорять, що потрібно витрачати на Америку, а не на "якийсь далекий конфлікт".

Один із представників Пентагону поділився відомостями про те, що обидва республіканці викликають сумніви в адміністрації Байдена, однак Скаліс все ж у минулому "демонстрував двопартійність" і усвідомлює, яку загрозу становить Росія.

Джордан же зарекомендував себе недоговороздатним у питаннях зовнішньої політики.

Сенат в цілому підтримує Київ

У Сенаті ж Україна має підтримку і з боку республіканців, і з боку демократів. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підтримує виділення підтримки Києву.

Ті, хто виступають за продовження підтримки, хочуть виділити велику суму.

Курт Волкер, колишній спеціальний представник Держдепартаменту з питань України, каже, що 24 млрд на весь 2024 рік буде просто недостатньо, а ділити фінансування на частини й проводити голосування щоразу не варто, з огляду на те, що наступного року у США президентські вибори.

Представники України, зазначають автори публікації, почали турбуватися ще до зміщення Маккарті.

Коли президент України Володимир Зеленський залишав Вашингтон, у порівнянні з минулими зустрічами з Байденом, його хвилювання було помітнішим. Про це розповів представник адміністрації на умовах анонімності.

Байден запевнив Зеленського, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки це знадобиться — слова, що стали вже загальним місцем, — і пообіцяв, що Конгрес зрештою схвалить додаткові мільярди доларів для військової та економічної допомоги.

Байден на зустрічі із Зеленським, до всього іншого, торкнувся питання корупції в Україні, після публікації документа, в якому описувалася стратегія США.

Деякі представники США непокояться щодо того, що зростання опозиційних настроїв стало для Кремля приводом чекати на підсумки президентських виборів 2024 року та можливе повернення Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Зеленський закликав ЄС до підтримки, поки у США триває "політичний шторм".

Підбиваючи підсумки саміту європейських політиків в Іспанії, він зазначив, що Україна отримає більше артилерії та систем ППО перед зимою.