"Не вщухають ні вдень, ні вночі": ЗС РФ кидають основні сили на північ Авдіївки, — МВА (карта)

За словами голови міської адміністрації Віталія Барабаша, незважаючи на активні штурми з боку противника, ЗСУ тримають оборону і не дають йому окупувати нові території.

Російські окупанти активізувалися в районі Авдіївки на Донеччині і більшість сил кидається саме на північ від міста. Про ситуацію на цьому напрямку розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Еспресо" 12 жовтня.

За його словами, противник робить усе для того, щоб спробувати захопити Авдіївку в короткі терміни, і для цього проводяться безуспішні штурмові дії.

"В Авдіївці дуже складно і напружено, третю добу не вщухають бої ні вдень, ні вночі. Працює все, що є в наявності у ворога: ствольна артилерія, "гради", міномети та інше. Багато авіаракетних ударів завдав противник по місту. За вчора, 11 жовтня, понад 20 ракет залетіло в громаду, а від учорашнього вечора до ранку 12 жовтня на Авдіївку було спрямовано 12 авіаційних бомб КАБ 500. У ці дні по позиціях у середньому відбулося 500-600 ворожих обстрілів, по місту — близько 50-60", — заявив Віталій Барабаш.

Окремо він зазначив, що йдеться не про поодинокі прильоти, а саме про масовані обстріли, якими ЗС РФ тероризують мирне населення.

Голова Авдіївської ГВА розповів про ситуацію в місті після активізації ЗС РФ Фото: DeepStateMAP

Через це зафіксовано колосальну кількість руйнувань по всьому місту, а також у районі сусідніх сіл громади. Противник не зупиняється.

"Бої не вщухають ні на півдні, ні на півночі від Авдіївки. Здебільшого ворог зараз намагається більшість своїх сил кидати на північ від міста. Однак на півдні теж непросто. Противник робить спроби зосередитися на півночі, бо йому здається, що в нього там щось вдається. Ворожі штурмові дії взагалі не мають жодного успіху. Якихось мінімальних 10-20 метрів російські воїни вигризли, намагаючись закріпитися, але це їм не вдається", — продовжив Віталій Барабаш.

В цілому, завдяки ефективному опору ЗСУ, ЗС РФ не захопили жодного населеного пункту.

Нагадаємо, 11 жовтня аналітики з ISW зазначали, що росіяни розпочали наступ на Авдіївку, щоб відтягнути ЗСУ від Работиного. Окупанти розгорнули нерегулярні сили вздовж лінії фронту. Йдеться про елементи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", а також добровольчі формування.