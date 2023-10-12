Мобілізація в Україні: як довго триватиме та що на це впливає

Дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. До лав ЗСУ можуть мобілізувати придатних до служби чоловіків віком від 18 до 60 років.

В Україні вперше загальну мобілізацію запровадили 24 лютого 2024 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію країни. З того часу її термін продовжувався декілька разів. Фокус розбирався, як довго військовозобов'язаних чоловіків призиватимуть на службу до Збройних сил України.

В Україні термін загальної мобілізації паралельно продовжують разом із дією воєнного стану, який запроваджують на 90 днів. За потреби воєнний стан та загальну мобілізацію можуть продовжувати після закінчення строку дії.

Таким чином президент України Володимир Зеленський 17 серпня підписав указ про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб — до 15 листопада 2023 року. Зокрема, текст законопроєктів №9532 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україн" та №9533 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" опубліковані на сайті Верховної Ради.

Зокрема, під час дії загальної мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до військової служби, можуть призвати до лав ЗСУ.

Також до 15 листопада діятиме обмеження на виїзд за кордон певних категорій громадян. Мова йде про чоловіків призовного віку, крім тих, хто має дозвіл та відповідні причини для цього.

Загальну мобілізацію можуть продовжити разом із дією воєнного стану після 15 листопада ще на 90 днів. У результаті чого призов до армії триватиме, а представники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) роздаватимуть повістки військовозобов'язаним чоловікам.

Нагадаємо, капітан ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що у лавах Збройних сил України наразі не вистачає танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотників, парамедиків та водіїв. Крім цього, він зазначив, що чоловіків можуть мобілізувати не лише на фронт, але й на виконання інших обов'язків у штабі.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що ВЛК вирішують, чи придатна людина до проходження військової служби. Зокрема, обмежена придатність — це означає те, що людина не може виконувати якихось дій, тому комісія повинна конкретно прописати, які саме обмеження має призовник.