"Раді заплющувати на це очі": Tiffany і Cartier можуть закуповувати діаманти з РФ, — ЗМІ
За словами інсайдерів, є кілька способів приховати походження дорогоцінних каменів, тому люксові бренди не можуть гарантувати, що вони не продають російські діаманти.
Після початку повномасштабної війни в Україні люксові бренди Tiffany і Cartier заявили про припинення закупівель діамантів у Російській Федерації, однак дані про експорт свідчать, що РФ продовжує продавати свої алмази на Захід. Про це йдеться в розслідуванні The Kyiv Independen, опублікованому 12 жовтня.
Журналісти з'ясували, що одним із ключових посередників для експорту російських алмазів до Європи є Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Повідомляється, що Дубай використовує "практику змішування" для маскування походження гірничодобувної продукції. Троє алмазних експертів назвали Дубай "пральнею" для галузі.
Крім того, за законодавством США, російські діаманти, ограновані в третій країні, більше не вважаються російськими. За даними журналістів, 90% усіх необроблених алмазів у світі ограновують в індійському місті Сурат.
Як зазначають автори розслідування, провідний російський виробник алмазів АЛРОСА продовжує отримувати доходи та може використовувати частину свого прибутку для фінансування ЗС РФ.
АЛРОСА видобуває алмази в Сибіру. Третина акцій компанії належить федеральному уряду Росії, ще одна третина належить регіональному уряду, а остання третина продана приватним особам на фондовому ринку. Попри санкції США, АЛРОСА повідомила про вищі доходи від продажів у 2023 році, ніж у 2022 і 2021 роках.
За словами інсайдера, такі бренди, як Cartier і Tiffany, працюють тільки з невеликою кількістю надійних постачальників, проте їхнім довіреним особам не вистачає пропозиції, щоб наситити люксові бренди без російських алмазів. Так, посередники, які продають діаманти люксовим брендам, напряму купують діаманти "змішаного походження" в інших компаній.
Один з інсайдерів також заявив, що знає покупця, який закуповує російські діаманти та продає їх групі Louis Vuitton Moet Hennesy, в яку входить Tiffany. Згідно з твердженням двох інсайдерів, люксові бренди знають, що цифри не сходяться, і "раді закривати на це очі".
У Tiffany відкинули звинувачення в закупівлях російських алмазів, а в Cartier не відповіли на інформаційний запит журналістів.
Нагадаємо, 11 жовтня МЗС РФ звернулося до міжнародної організації цивільної авіації, заявивши, що закриття повітряного простору і санкції проти російської цивільної авіації "є порушенням Чиказької конвенції" країнами Заходу.
Раніше, 4 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що уряд Канади видав низку спеціальних дозволів, які дозволили місцевим компаніям обійти економічні санкції, накладені на Росію.