У Криму після повітряної тривоги пролунали вибухи, Керченський міст перекрили, — соцмережі

За інформацією місцевих медіа, причиною небезпеки стали нібито запуски ракет із Миколаївської області. Також з'явилися дані про роботу американського розвідувального БПЛА в Чорному морі.

На території тимчасово окупованого Севастополя на Кримському півострові пролунав сигнал повітряної тривоги через імовірну небезпеку. Про це написав "губернатор" міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі 12 жовтня.

О 18:36 за київським часом місцевий чиновник окупаційної адміністрації попередив мирне населення про можливу небезпеку, але подробицями ділитися не став.

Місцеві Telegram-канали написали про нібито пуск ракет із Миколаївської області, після чого надходили повідомлення про роботу систем ППО.

"Повідомляється про роботу флотської ППО в акваторії Чорного моря. Попередньо є збиття ворожої ракети. Крим і Севастополь, заходи безпеки тривають. Можливі повторні пуски", — йдеться в повідомленні.

Через імовірну небезпеку на півострові зупинили роботу громадського транспорту, а також уже традиційно перекрили Кримський міст.

Американський БПЛА в Чорному морі: подробиці

До слова, кримські Telegram-канали також написали про те, що в акваторії Чорного моря нібито був помічений американський безпілотник RQ-4B Global Hawk.

"У кримській акваторії проводить розвідку західної та південної частин півострова", — ідеться в повідомленні.

Уже о 19:20 Михайло Развожаєв повідомив про відбій повітряної тривоги. Про руйнування або постраждалих на момент публікації матеріалу інформації не надходило.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що партизани потрапили на військовий аеродром РФ у Криму. Учасники руху опору стежать за всіма військовими об'єктами окупаційних військ на півострові. На аеродромі партизани помітили велику кількість персоналу для обслуговування ворожої авіації.