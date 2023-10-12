Готували тексти для РосТБ і соцмереж: стали відомі імена поплічниць експрем'єра Азарова (відео)

Оплату за свої послуги, за інформацією СБУ, фігурантка справи про держзраду отримувала через антиукраїнський Комітет спасіння України, створений колишнім прем'єром Азаровим.

Служба безпеки України надала подробиці про жінок, які працювали на експрем'єра-міністра Миколу Азарова та Росію та разом з ним підозрюються у державній зраді. Про це на офіційному сайті повідомила СБУ.

Зі свого боку, з підозр, оприлюднених на сайті Офісу Генерального прокурора, стало відомо, що йдеться про начальницю організаційного відділу Шевченківської райдержадміністрації Валентину Хлоп'ячу, основним завданням якої була підготовка текстів публічних виступів Азарова. Крім того, вона вела Telelgram та YouTube-канал експрем'єра, а також його акаунт у забороненій російській мережі, організовувала інтерв’ю та коментарі для російських і білоруських медіа, зокрема для токшоу Соловйова і Скабєєвої. При цьому вона спілкувалася з Азаровим і ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, а й з робочого кабінету.

"Вона також "розганяла" провокативні матеріали, в яких повторювала риторику Кремля про війну в Україні і дезінформувала про суспільно-політичну обстановку в нашій державі", — уточнюється в інформації СБУ.

Хлоп’яча працювала разом із колишньою співробітницею цієї ж РДА Оленою Хохловою, з якою вона погоджувала "тези" для виступів Азарова та його публікації в інтернет-ресурсах. Тільки після погодження Хохлової тексти з’являлися у відкритому доступі. Згодом ця фігурантка залишила Україну і втекла до РФ.

До того ж Служба безпеки встановила, що столична чиновниця є керівницею одного із підрозділів Фонду гуманітарної підтримки, який Азаров створив для фінансування антиукраїнського Комітету спасіння України. Через ці установи Хлоп'яча регулярно отримувала оплату за свої "послуги".

"Під час обшуків у фігурантки виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для спілкування з прем’єром-втікачем, його "московською" помічницею та російськими пропагандистами", — доповнили слідчі СБУ.

Справа держзрадників — що відомо

12 жовтня колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову та двом його поплічницям було повідомлено підозру в державній зраді.

Експрем’єр-міністра обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). За це загрожує 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.

Щодо Хлоп’ячої та Хохлової, йдеться про публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення російської збройної агресії проти України. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, Фокус писав, що колишніх вищих керівників України Миколу Азарова і Віктора Януковича звинувачують у державній зраді, а підписання договору по Чорноморському флоту в Криму однозначно трактують на користь Росії.

Крім того, Фокус повідомляв, що в Україні й досі залишаються десятки проросійських діячів, в яких потенційно можна було б конфіскувати активи. Однак цього не вдалося зробити через відсутність санкцій щодо цих осіб.