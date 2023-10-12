Пережила Голокост: терористи ХАМАС жорстоко вбили 90-річну ізраїльтянку

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Джину Смятич не змогло врятувати укриття — бойовики витягли її звідти і розстріляли у власній вітальні.

Бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль жорстоко вбили 90-річну Джину Смятич, яка мешкала у кібуці Кісуфім на південному кордоні країни. Про це повідомило ізраїльське видання Ynet.

Як розповідає онука жінки, терористи увірвалися до будинку і витягли Джину з мамада, де вона ховалася. Її вбили пострілом у голову у власній вітальні.

Земляки Джини згадують, що бойовики напали на кібуц із криками "ЦАХАЛ! ЦАХАЛ!" — так вони намагалися обдурити місцевих мешканців і прикинутися бійцями Армії оборони Ізраїлю. Проте більшість жителів кібуца відразу зрозуміли, що це брехня.

Проте бойовики все одно розправилися у цьому селищі з 8 місцевими мешканцями і 6 тайськими робітниками, які працювали у кібуці.

Позначення місць масових вбивств ізраїльтян бойовиками ХАМАСу: Інфографіка NV

За даними The Times of Israel станом на ранок 12 жовтня, через напад ХАМАС в Ізраїлі загинуло приблизно 1,3 тисячі людей, з яких лише 220 — військові, решта — цивільні. Орієнтовно понад 3,3 тисячі ізраїльтян дістали поранення. Водночас Міністерство охорони здоров'я Сектору Гази заявляє, що внаслідок ударів Ізраїлю загинуло 1203 особи, приблизно 5,7 тисячі поранено.

Стало відомо про випадки масових убивств. У Кфар-Азі, за даними ЦАХАЛ, було жорстоко вбито до 40 дітей, включно з немовлятами. У кібуці Беері знайшли понад 100 убитих ізраїльтян. Понад 250 осіб терористи вбили на музичному фестивалі біля кордону із Сектором Гази.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран та Афганістан виступили із радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.

Фокус повідомляв, що Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.

Водночас президент Палестини, пише Фокус, заявив про необхідність "припинення ізраїльської окупації".