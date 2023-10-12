Вибухи і пожежа в російському Брянську: губернатор заявив про атаку БПЛА (відео)

За інформацією місцевих жителів, гучні звуки виходили з району м'ясокомбінату. Губернатор області Олександр Богомаз стверджує, що нібито український дрон вдалося знешкодити силами РЕБ.

У російському місті Брянськ пролунав сильний вибух, після чого в мережі почали з'являтися дані про масштабну пожежу. Про це повідомили місцеві Telegram-канали 12 жовтня.

За їхньою інформацією вибух і в результаті пожежу було зафіксовано в районі місцевого м'ясокомбінату. Спочатку даних про те, що сталося, було небагато. Мережею лише почали поширювати фото та відео з місця НП.

Пізніше ситуацію прокоментував губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі. За його даними, до вибуху нібито причетна українська сторона і БПЛА.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу подавлено на околиці міста Брянська силами РЕБ. При падінні безпілотника сталася детонація вибухового пристрою", — заявив Олександр Богомаз.

У результаті постраждалих немає, зазначив губернатор Брянської області. На місце прибули оперативні та екстрені служби, які повинні будуть впоратися з наслідками атаки.

Вибухи в Криму 12 жовтня: подробиці

До слова, неспокійно сьогодні було також на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Спочатку в Севастополі пролунав сигнал повітряної тривоги, про яку повідомив місцевий "губернатор" Михайло Развожаєв.

Після цього місцеві Telegram-канали почали писати про ракетну загрозу через нібито запуск ракет із Миколаївської області. Після роботи ППО, про яку також повідомили в соціальних мережах, "влада" написала про відбій повітряної тривоги.

Більше інформації з цього приводу не повідомляли. Про руйнування або постраждалих даних немає.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що ФСБ звинуватила "українських диверсантів" в атаці на Курську АЕС. Російська влада переконана, що до цих подій причетні іноземні диверсанти, які працюють на території Росії. Крім того, за їхніми даними, таких громадян готують у "навчальних таборах НАТО і ЄС".