"Ядерний тероризм": ФСБ звинуватила "українських диверсантів" в атаці на Курську АЕС

Російська влада впевнена у роботі іноземних диверсантів на території РФ. Загарбники переконані, що їх готують у "навчальних таборах НАТО та ЄС".

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Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков 11 жовтня виступив з низкою заяв щодо України та НАТО. Зокрема, повідомив про зупинку одного з енергоблоків на Курській АЕС. Російський чиновник та прибічник президента РФ Володимира Путіна звинуватив "українських диверсантів" в аварійній зупинці на атомній станції. Основні тези виступу опублікувало агентство "РИА Новости".

Бортніков стверджує, що НАТО готує "українських диверсантів", які начебто вчиняють терористичні акти на території Росії. Зокрема, внаслідок таких дій росіяни здійснили аварійну зупинку одного з чотирьох реакторів на Курській АЕС — енергоблока №2.

Зазначимо, Курська АЕС розташована на відстані 60 км від кордонів України у місті Курчатов. Станція має потужність 4 ГВт, її планували закрити у 2020-23 рр., а замість неї введуть у дію Курську АЕС-2 за 9 км на захід від Курчатова.

Курська АЕС Фото: Wikipedia Де розташована Курська АЕС Фото: Google maps

Війна в Україні — деталі заяви ФСБ

На думку очільника ФСБ РФ, "українських терористів" спільно готують три інституції: ЄС, НАТО, розвідка Великої Британії. Навчання відбувається у 17 таборах на території Європи. Підготовлених бійців начебто закидають до Росії для "нападів і терактів". Серед іншого — вони мають плани вчиняти диверсії на атомних станціях. Такі дії Бортніков назвав "ядерним тероризмом".

На момент публікації матеріалу Генштаб ЗСУ не коментував звинувачення Росії в атакі на Курську АЕС.

Заява Бортнікова з ФСБ про "ядерний тероризм" та "диверсантів" Фото: Скриншот

Зазначимо, ЗС РФ захопили Запорізьку АЕС на території України у березні 2022 року. Після цього росіяни захопили в заручники персонал станції, розмістили у приміщеннях склади БК, військову техніку та вибухівку. Через рік, у червні 2023, підірвали Каховську ГЕС, чим поставили під загрозу роботу АЕС: через обміління охолоджуючого ставка міг статись викид радіоактивних речовин.

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські спецслужби тричі намагались звільнити Запорізьку АЕС від окупантів — поки що це не вдалось. Натомість спецоперації в Криму відбуваються більш успішно: днями було гучно в Севастополі.

Між тим на територію РФ здійснюють рейди російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії". Останній рейд відбувся наприкінці вересня: підрозділи проникли на кілька кілометрів вглиб від українського кордону. 5 жовтня губернатор Курської області заявив про атаку безпілотників невідомого походження, після чого в частині районів зникло світло.

Нагадуємо, 11 жовтня БПЛА загрожували складу палива у Брянській області. Російська влада запевняє, що цистерни з паливом були порожні, а БПЛА вони перехопили. Тим часом губернатор Курської області має суперечку з місцевими працівниками ФСБ РФ: вони підозрюють, що він "не поділився" з ними відкатами за будівництво.