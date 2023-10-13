Чиновниці, яка допомагала Азарову, повідомили про підозру: суд обрав запобіжний захід

За версією слідства, підозрювана координувала поширення російської пропаганди в Telegram-каналі експрем'єра, обіймаючи водночас посаду в одній із районних адміністрацій української столиці.

У четвер, 12 жовтня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою начальниці відділу однієї з районних адміністрацій Києва, якій раніше оголосили про підозру за кількома статтями. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram.

Київську чиновницю звинувачують у сприянні проведенню підривної діяльності проти України в інформаційному просторі.

Обіймаючи державну посаду, жінка працювала помічницею колишнього прем'єра України Миколи Азарова, який наразі проживає в Росії.

Разом зі спільницею підозрювана координувала поширення російської пропаганди в Telegram-каналі Азарова, на сторінці колишнього очільника уряду в забороненій в Україні соціальній мережі, а також у росЗМІ.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Нагадаємо, 12 жовтня правоохоронні органи вкотре повідомили про підозру в державній зраді колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову у зв'язку зі створенням пропагандистського Telegram-каналу для поширення наративів Кремля. Діяльність каналу координували дві його помічниці.

За даними СБУ, йдеться про начальника організаційного відділу Шевченківської райдержадміністрації Валентину Хлоп'ячу, основним завданням якої була підготовка текстів публічних виступів Азарова. Вона працювала разом із колишньою співробітницею цієї ж РДА Оленою Хохловою.