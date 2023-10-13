"Лізуть як таргани з усіх флангів": у МВА Авдіївки розповіли про наступ ЗС РФ

Окупанти намагаються оточити Авдіївку і атакують з флангів. Через напружену ситуацію до міста ускладнена логістика.

Російські окупанти намагаються оточити місто Авдіївка Донецької області. Вже 4 добу тут лунають постійні обстріли, а ЗС РФ намагаються просунутися під прикриттям авіації та броньованої техніки, але Сили оборони тримають свої позиції. Про це в ефірі телемарафону 13 жовтня розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Четверту добу тривають бої. Запеклі і дійсно без перерви. І стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. ЗС РФ гатять з усього, що у них є. Активно працює їхня авіація", — сказав він.

Віталій Барабаш додав, що ця ніч в Авдіївці була дуже спекотною. Окупанти завдали по місту кілька ракетних ударів з авіації та безліч разів били по позиціях українських захисників.

"Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі − лізуть, як таргани, дуже багато. Вчора дуже багато було застосувань броньованої техніки, йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу, привозять "свіжак", — каже Барабаш.

За його словами, ЗС РФ хочуть оточити Авдіївку і зосереджені на ударах з флангів з півночі та з півдня. Він повідомив, наразі дуже ускладнена логістика в Авдіївку. На період загострення влада припинила постачання у місто і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування.

Нагадаємо, що російські ЗМІ перебільшують результати бойових дій на Авдіївському фронті, намагаючись приховати реальну ситуацію.

Раніше повідомлялося, що аналітики ISW пояснили великі втрати ЗС РФ під Авдіївкою. Від 10 жовтня сумарно ЗС РФ змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки.